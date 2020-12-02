100'den fazla ülke sıraya girdi! Yurtdışından Türkiye'ye sipariş yağıyor
Dünyada Türk silahlarına ilgi artıyor. Türkiye, av tüfeği üretimi ve ihracatında dünyanın lider ülkeleri arasında yer alıyor.
Türkiye'nin silah ihracatı, geçen yıla oranla yüzde 70 arttı. En yüksek satış ise ABD'ye yapıldı. ABD'de seçim öncesi artan gerilim bireysel silahlanmayı tetikledi. Yılın ilk 10 ayında 17 milyon silah satıldı.
Demokratların seçimi kazanmasıyla silah satışının kısıtlanacağına yönelik söylentiler de talebi ikiye katladı.
Satış pazarlama müdürü Abdussamed Güzel, "Şu an için ABD’ye gönderdiğimiz yaklaşık 35 bin ve göndereceğimiz silahlar da var" dedi.
Teslim edilen ve edilmeyi bekleyen çok sayıda sipariş var. Sadece ABD değil, 100'ü aşkın ülkeye silah ihracatı yapılıyor.