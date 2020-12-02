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CHP, 81 ilde 'insan hakları sorumlusu' belirledi! Hak ihlallerini raporlaştıracaklar

CHP, özellikle toplumsal cinsiyet ve çocuk hakları alanlarında uzman partililer arasından, insan hakları sorumlusu belirledi. Belirlenen 81 insan hakları sorumlusu, il ve ilçelerdeki hak ihlallerini raporlaştıracak.

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CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, il ve ilçe başkan yardımcıları arasından belirlenen “insan haklarından sorumlu” 81 isimle, cuma günü toplantı yapacak.

İnsan hakları sorumlusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Biçer, bir süre önce tüm il ve ilçe başkanlıklarına yazı göndererek, il ve ilçe yönetiminden bir başkan yardımcısının “insan hakları sorumlusu” olarak belirlenmesini istedi. Yazıda, sorumlu olacak kişinin özellikle toplumsal cinsiyet ve çocuk hakları konusunda uzman olmasına özen gösterilmesi talep edildi.

81 ilde belirlendi

Belirlenen 81 insan hakları sorumlusu, il ve ilçelerdeki hak ihlallerini raporlaştıracak, CHP yönetiminin olaylara müdahalesini sağlamak için genel merkezi bilgilendirecek ve mağdurların yanında hukuk mücadelesi verilmesi için çaba harcayacak.

Bu kapsamda çalışan “insan hakları sorumlularının” görev ve sorumluluk alanları konusunda ilk toplantı cuma günü, online yapılacak. Toplantıyı, CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Karaca yönetecek.

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