Bakan Mustafa Varank'tan Kılıçdaroğlu'na Borsa İstanbul yanıtı: Önce 4 işlem öğrensin

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Borsa İstanbul'un yüzde 10'nun Katar'lılara devredilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Varank'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Ekonomi cahili bay iskambil muhalefeti, Borsa İstanbul'un açıkça kâr ederek gerçekleştirdiği hisse devrine karşı çıkıyor.

Otel köşelerinde gizli kapaklı görüştükleri IMF’ten borç alsa zafer turuna çıkacak olan sözde hesap uzmanına tavsiyem: önce 4 işlem öğrensin."

"Borsa İstanbul’un bilançosu zaten kamuoyuna açık 2019 yılı kârı 1,09 Milyar₺

Borsa İstanbul'un SADECE %10'luk hissesi 1,56 Milyar₺'ye devredildi

Yani şirketin getirisi başka hiçbir şey hesaba katılmasa -ki böyle hesap olmaz- 15 ay değil ancak 15 yılda bu yatırımı amorti eder!"

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında şunları söylemişti: "Varlık Fonu açıklama yapmış, 200 milyon dolar. Neye göre 200 milyon dolar. Borsa İstanbul'un çok karlı bir şirket olduğunu herkes biliyor. Faaliyet karı yüzde 52. Bu kadar karlı bir şirket yok. 200 milyon dolar bu şirketin 15 veya 20 aylık karına geliyor. Böyle ballı bir satış nerede olur. Şimdi ben soruyorum, Borsa İstanbul'un rakamlarını çıkıp millete anlatacaksınız. 2020 rakamlarında anlatacaksınız. Karı nedir? 200 milyon dolar mı yoksa 425 milyon dolar mı gerçek değeri? Bunun cevabını istiyorum. Erdoğan verir mi? Veremez ama ben Borsa İstanbul'un yönetiminden istiyorum. 200 milyon doları neye göre buldunuz?"