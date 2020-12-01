Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'ordu Katar'a satıldı' tartışmasında şaşırtan iddia

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Akdeniz'de Türk gemisine hukuksuz baskında arama iznine hükümetin 4 saat yanıt vermediğini söyleyerek, CHP'li vekil Ali Mahir Başarır'ın "ordu satıldı" sözlerinin bu olayı kapatmak için çarpıtıldığını iddia etti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde CHP'li vekilin tepki çeken "Ordu katar'a satıldı" açıklamasıyla ilgili tartışmalar vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı FETÖ ile işbirliği yapıp orduya kumpas kurmakla suçladı. Akdeniz'de Türk gemisinin aranmasında hükümetin yanlış yaptığını iddia eden Kılıçdaroğlu, bu olayı örtbas için "ordu katar'a satıldı" sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan satır başları:

Engelliler haftası

"Çok sayıda engelli kardeşimiz işsiz ama yasaya göre devletin istihdam etmesi gereken engelli kadrolarının büyük kısmı boş. Hangi gerekçeyle atama yapılmaz? Yarın sandık önümüze geldiğinde biz bunun hesabını soracağız. Ben sizden bunu bekliyorum.

"Diyarbakır'da çatışmanın olmaması lazım"

Tahir Elçi o gün yaptığı toplantıda bu kadim bölgede çatışma istemiyoruz demişti. Diyarbakır bir kadim bölgedir. Devletimiz tarihiyle, coğrafyasıyla kadim bir bölgesi. Çok sayıda düşünür çıkmıştır o topraklardan. O kadim topraklarda çatışmanın olmaması lazım. Faili meçhul cinayetler demokrasi ayıbıdır. Tahir Elçi'nin katilleri ortaya çıkarılmalıdır.

İskeçe Müftüsü'nün tehdit edilmesi

İskeçe Müftüsü Ahmet Mete tehdit ediliyor. Bir din adamı niye tehdit edilir? Müslümanlara karşı, inanca karşı eğer insanlar müftüyü hedef seçim o inancın mensuplarını cezalandırmak istiyorlarsa sonuç alamazlar. Bu tehditler bizi yıldıramaz.

Öğretmenlere 3600 ek gösterge sözü

İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş öğretmenler meslek kanununu çıkarmaktır. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almayacak. Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere birer maaş ikramiye vereceğiz. Öğretmenlere 3600 ek gösterge vereceğiz. Türkiye'nin toplam bütçesinin en az yüzde 18'ini eğitim yatırımlarına ayıracağız. Köy okullarını açacağız. Taşımalı eğitime son vereceğiz. Atama bekleyen öğretmen sorununu çözeceğiz. Eğitimin istihdam yaratması lazım, OSB'lerde teknoloji liseleri kuracağız.

Hükümete koronavirüs önlemleri tepkisi

Ana ilke, salgının yayılmasını engellemektir. Tedavi zaten hastanelerde yapılıyor. Şimdi salgın yönetiminde en kötü yönetilen dünyanın 4., Avrupa'nın 1. ülkesiyiz. Peki ülkeyi yönetenler bu sonuçtan utanıyorlar mı, utanmazlar.

"Ölü sayısı çok daha fazla" iddiası

Pandemi süreci iyi yönetilemedi. 13 bin 746 vatandaşımız resmi rakamlara göre hayatını kaybetti. Gerçek rakamlar bunun çok üstünde. Belediyelerimiz zaten defin işlemlerini yapıyor, doktor raporları da var. Topluyorsunuz, rakamı katlıyor. Devletseniz, rakamları doğru açıklayın. Devlet dediğiniz yalan söyler mi? Yanlış rakam açıklamak kadar Türkiye'nin itibarını sarsan bir şey yoktur.

"Devlet onlara 40 gün bakamadı"

Sağlıkla ilgili önlemler tamam, ekonomi önlemleri yok! Neden? Kahveyi, manavı, sinemayı kapatıyorsun. Bu insanlar nasıl geçinecek? Dükkanı, kahveciye, berbere, lokantacıya 'dükkanı kapat' diyorsun. Kapatsınlar ama neyle geçinecekler? Diğer devletler dükkanı kapatıyor ama kiralarını ödüyor. Sosyal devlet dediğimiz budur. Esnaf 40 yıl vergi ödedi ama devlet onlara 40 gün bakamadı.

"1 kalemde 90 milyon dolar indirdiler"

Esnaf kardeş, sana dükkanı kapat dediler kapattın. Git bankadan faizle borç al onu da ödeyeceksin dediler gittin yaptın. Ama, futbol maçları yayını için 500 milyon $ alan Katar firması dolar yükseldi ben para ödemeyeceğim dedi. 1 kalemde 90 milyon dolar indirdiler.

Esnaf bakanlığı kurulacak

Gelelim başka bir konuya Katar firmasına böyle bir kıyak geçtiniz, kahveleri kapadınız, ama bu kahve amaçları yayınlıyordu, Digiturk abonesiydi. Şimdi diyorlar ki kahve kapandı ama sen abone parasını ödeyeceksin diyorlar. Esnaf kendisini yalnız hissediyor, sahipsiz hissediyor. Hiç umutsuzluğa kapılma kardeşim bu devran değişecek. Esnaf bakanlığı kurduğumuz zaman derdini anlatacak bir bakan bulacaksın. Bunlar bunu yapamazlar.

"Bunlara ders vermek senin boynunun borcudur"

Önlem alındı doğru, peki ekonomiyle ilgili önlemler? Tek satır yok. Adamın dükkânını kapatıyorsun, peki ne yapacak bu adam, nasıl geçinecek? Bununla ilgili tek bir cümle kurulmadı. Buradan bütün esnaf kardeşlerime sesleniyorum: Dün 3-4 saat konuşacaklar. Çıkıp bir iki dakika konuşacak, ama ekonomiyle ilgili tek bir cümle dahi kurulmayacak. Sevgili esnaf kardeşim böyle yapıyorlar sen bunları gayet iyi tanıdın. Önümüzdeki süreç içinde sandık gelecek. Demokratik yollarla bunlara ders vermek senin boynunun borcudur. Bunlara oy vermeyeceksin!

Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun hissesinin Katarlılara satışı

Borsa İstanbul'un kazancını, faaliyetlerini çıkıp millete anlatacaksınız. Neye göre 200 milyon dolara sattığınızı açıklayacaksınız. 200 milyon dolara Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu alan Katar, bu parayı 15-20 ayda çıkaracak. Böyle ballı satış olur mu?

200 milyon $ fiyatı nereye göre belirlediniz? 2019'da %52 karlılık var. 2020'de 600bin yeni yatırımcı geldi. Karlılık daha fazla olması lazım, bu paraya bu şirket nasıl satılır? Borsa İstanbul'un karı nedir? Bunun yanıtını Yönetim kurulundan istiyorum.

Ziraat Bankası'nı Katar'daki birine 5 dolara bile satabilir

Türkiye Varlık Fonu neden Sayıştay denetimine tabi değil? Bunun başkanı neden sensin? Devletin bütün kurumları Varlık Fonu'nda. Erdoğan bugün istese Ziraat Bankası'nı Katar'daki birine 5 dolara bile satabilir. Niçin? İhale kanununa tabi olmadığı için.

Fettah Tamince'nin o masada ne işi var

Bank Asya'nın önünden geçenler içerde... Fettah Tamince'nin o masada ne işi var. O yoksa yurt dışından kara para getiren biri mi? Para için devletin itibarı sarsılır mı? Erdoğan buna yanıt verebilir mi? Veremez!

Erdoğan'ın "paranın rengi yoktur" sözlerine yanıt

Osmanlı nasıl battı, paranın rengi yoktur, para paradır diyen yöneticiler sayesinde battı. Senin yaptığın gibi. O alacaklılar geldi Duyun-u Umumiye'yi kurdu. Sen naptın: Borçlar idaresi genel müdürlüğünü kurdun. O para emperyal paradır.

Tam bir sömürgeci kafası. Para rüşvetin aracıdır. Büyükelçi tayin ettiğin kişilere soracaksın, 1 milyon dolarlık rüşveti nasıl aldın? Para paradır ama devlet parayı rüşvet aracı olarak kullanamaz. Rüşvet olarak kullananları da o devlet büyükelçi olarak atayamaz!

CHP'li vekili "ordu satıldı" sözleri

4 Temmuz 2003'te Süleymaniye'de sen başbakanken Türk askerinin başına çuval geçirirken sen naptın? Nota ver dedik, ne dedin: Ne notası müzik notası mı? Bunu yapan adam vatansever mi? Ya sen kim ordu kim?

"Şehitlere 'kelle' dedin"

Bizim ordumuzun kahraman askerleri, Allah'ın sıcağında, -35 derecede terörle mücadele ederler. Askerler bizim şerefimizdir. Sen kalktın şehitlere kelle dedin. Sen mi bana ordudan söz edeceksin! Sen kim ordu kim!"

Kumpas suçlaması

Ordu'nun harem-i ismeti, Kozmik Oda'yı terör örgütüne sen açtırmadın mı? Devletin bütün bilgilerini egemen güçlerine vermedin mi? Bunu yapana tarihte hain derler, bugün de hain derler, yarın da hain derler!

Sen kendi ordusuna kumpas kuran bir Başbakansın! Orduyu bu kadar seviyorsun da ordunun Genel Kurmay Başkanını terörist diye hapse attırmadın mı?

Süleyman Şah Türbesinin bulunduğu topraklar bizim toprağımız. Orada bizim bayrağımız sallanıyordu! Sen utanmadan bayrağını indirdin, kendi toprağını terk ettin, Süleyman Şah Türbesini kaçırdın. Sen kim ordudan bahsetmek kim?

Ordu bizim ordumuzdur. Ordu, peygamber ocağıdır. Ordu, aynı zamanda hiç kimse unutmasın, Mustafa Kemalin ordusudur.

MGK toplantısında FETÖ'nün ne olduğuna dair askerler tarafından kendisine bilgi verildi. Bilgim yoktur diyemezsin. Başka? Yine gözbebeğimiz bir kurum var. MİT, her toplantısına FETÖ ile ilgili rapor getirdi. Sen orduyu darmadağın ettin ya!”

Orduyu bu kadar seviyorsan Allah aşkına yas ne başbakanken ordunun genel kurmay başkanını terörist diye hapse attırmadın mı ya. Hiç kimse ziyaretine gitmedi. Ama bu kardeşiniz 30 Ağustos'ta tutuklu olan genel kurmay başkanını ziyarete gitti. Neden? Ordumuza duyduğumuz saygıdan dolayı.

Ordu üzerinden CHP'yi vuramazsınız. Ordunun Tank Palet fabrikasını CHP değil siz sattınız. Şimdi kalkıp orducu geçinemezsiniz.

Akdeniz'de Türk gemisindeki skandal arama

Akdeniz'de bir gemimiz arandı. Aramaya yapacağız diye bekliyorlar 4 saat geçiyor cevap yok. Çünkü kimse Erdoğan'a ulaşamıyor. Bunun üzerine Roma'daki büyükelçiliği arıyorlar. NATO'nun bir sessizlik yöntemi diye bir kuralı var. Cevap vermezseniz kabul ediliyor anlamına geliyor. Uluslararası sularda helikopterden indiler, mürettebatını tutukladılar, aramayı yaptılar senden tık yok, tık. Bunlar da gemiyi arıyor. Ne tepki geldi? Milletvekilimizin söyleminin çarpıtılarak kullanılması bu olayı kapatmaya yöneliktir.

"Erdoğan milli güvenlik sorunudur"



Bir ülkenin cumhurbaşkanı mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyorsa, egemen güçler talebini karşılıyorsa o cumhurbaşkanı o ülke için artık bir milli güvenlik sorunudur. İşin özeti budur. Türkiye'nin önünde bir takoz var, o takozun adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. O takozu Türkiye'nin önünden çekip çıkarmak bu milletin şerefli bir görevi olacaktır.