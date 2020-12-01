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Haluk Levent paylaşımıyla yine tüm gönülleri fethetti

Koronavirüs tedbirlerinde getirilen kısıtlamalar sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Haluk Levent, kurucusu olduğu dernek aracılığıyla 20 bin aileye gıda kolisi yardımı yapacaklarını paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerilerinin değerlendirildiği Kabine Toplantısı'nın ardından yeni tedbirler açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağının genişletildiğini duyurdu. Erdoğan, bugünden itibaren 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklarken, hafta sonu yasağının ise cuma günü 21.00'de başlayıp pazartesi sabahı 05.00'e kadar süreceğini belirtti.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni koronavirüs tedbirlerinin duyurulmasıyla; adından yaptığı yardımlarla söz ettiren ve kanser hastalarının yanında olan Haluk Levent yaptığı paylaşımla dikkat çekti. AHBAP adında bir yardım derneği bulunan Levent açıklama yaparak zor durumda olanlara seslendi.

Haluk Levent açıklamasında "Açıklanan kısıtlamalardan sonra işsiz kalacak çok kişi olduğunu biliyoruz. Bugünlerin olacağını düşünerek gelen bağışların neredeyse tümüyle gıda kolisi aldık. 20 bin aileye dağıtabileceğimiz gıda kolileri var. Bize başvurmanız yeterli" dedi.

Levent'in büyük alkış toplayan paylaşımı:

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