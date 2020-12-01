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Gaziantep'de iş yerinde kendini astı! Bıraktığı not yürek burktu

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te, terzi Serdar S. (41), intihar notu bırakıp, iş yerinin tavanına bağladığı iple kendini asarak yaşamına son verdi.

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Olay, sabah saatlerinde Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşi ile terzi dükkanı işleten 3 çocuk babası Serdar S., sabah iş yerinin tavanına ip bağlayıp kendini astı. Bir süre sonra iş yerine gelen kardeşi, ağabeyini tavana asılı halde bulunca 112 Acil’e haber verdi.

Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Serdar S.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Serdar S.’nin cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.


"Babacığım hepinizi çok seviyorum"
İş yerinde yapılan incelemede Serdar S.’nin yazdığı öne sürülen not bulundu. Üzerinde, ‘Babacığım hepinizi çok seviyorum. Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak’ yazılı not, polis ekipleri tarafından incelemeye alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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