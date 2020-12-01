Şanlıurfa'da ayakkabı boyarken keşfetti hayatı değişti! Hayallerini gerçekleştirdi
ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinden 7 yaşında ailesiyle birlikte Mersin’e göç eden ve hiç Türkçe bilmeyen Faik Güçlü, ayakkabı boyacılığı yaparken hayatının dönüm noktası olan olayı anlattı.
Faik Güçlü, gerçekleştirdiği sosyal projeler, yerel televizyon ve radyolarda yaptığı programlar ve gazetelerdeki köşe yazılarıyla sadece Mersin’de değil, Türkiye’nin önde gelen edebiyat dergilerine gönderdiği şiirleriyle de ülke genelinde tanınan bir şair ve yazar. Ancak, bugünlere kolay gelmedi Faik Güçlü.
Güneydoğu Anadolu’dan Mersin’e göç eden ve ana dili Kürtçe dışında bir dil konuşamayan, 11 çocuklu bir ailenin ferdi olan Güçlü, boya sandığına sakladığı kitaplarla Türkçe bilmemekten kaynaklı yalnızlığını gidermeye çalışırken, bugün kendisini Türk edebiyat dünyasının içinde buldu. Güçlü, ilk şiir kitabı ‘Çürüyen Kelimeler’ ve ilk öykü kitabı ‘Annemin Çeyizleri’ ile Türkçeyi en iyi kullanan isimlerden biri oldu.
Bilmediğim bir dilin temsilcisi haline geldim: Bugün özel bir lisede Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı dersleri veren Faik Güçlü, boya sandığından çıkan kitapları ve yaşam öyküsünü İHA’ya anlattı. 36 yaşında, evli ve iki çocuk babası Güçlü, 1990’lı yıllarda Türkiye’de ekonomik bunalımların yaşandığı dönemde ailesiyle birlikte Birecik’ten Mersin’e göç ettiklerini söyledi. O dönemde henüz 7 yaşında olduğunu belirten Güçlü, “Çocukluğum, ana dilim Kürtçe ile geçmiş bir gençtim ve Türkçe bilmeyen biri olarak Mersin’de büyüdüm. İlk 5-6 yıl gittiğim okullarda ve yaşadığım mahallelerde bu nedenle çok ciddi sorunlar yaşadım ama zamanla kendimi kitaplara kapatarak, insanlardan uzaklaşarak kendimi geliştirdiğimi hissettim. Çok fazla okuyarak, bugün sonradan öğrendiğim bir dilin temsilcisi haline geldim. Hem Türkçe dersi veriyorum hem de Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde edebiyatı anlatıyorum çocuklara. 17-18 yaşındaki çocuklara bugün ışık olmaya çalışıyorum, onların geleceğini aydınlatmaya çalışıyorum” dedi.
Ayakkabı boyarken keşfettim: Henüz küçük bir çocukken, yaşıtı olan komşu çocuklarının tren istasyonuna ayakkabı boyamaya gittiklerini anlatan Güçlü, “Arkadaşlarım bana da alelacele bir boya sandığı oluşturdular. Biz hem okuyup hem de orada ailemize ekonomik katkıda bulunmaya çalışıyorduk. Ben istasyonda ayakkabı boyarken İl Halk Kütüphanesini keşfettim ve oraya üye olup kitaplar almaya başladım. Onları poşetliyordum, boya sandığımın içine gizliyordum, iki-üç ayakkabı boyadıktan sonra fırsat bulup onları okumaya başlıyordum. Her 2-3 güne bir kitaplarımı değiştirmek zorunda kalıyordum, çünkü kitap yetişmiyordu bana. Böyle olunca ben farkında olmadan 97-98 yıllarında yüzlerce kitap bitirmişim ve hatta 97’de Mersin’in en çok kitap okuyan öğrencilerinden biri olarak ödül de aldım o dönemde” diye konuştu.