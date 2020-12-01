Şanlıurfa'da ayakkabı boyarken keşfetti hayatı değişti! Hayallerini gerçekleştirdi

Ayakkabı boyarken keşfettim: Henüz küçük bir çocukken, yaşıtı olan komşu çocuklarının tren istasyonuna ayakkabı boyamaya gittiklerini anlatan Güçlü, “Arkadaşlarım bana da alelacele bir boya sandığı oluşturdular. Biz hem okuyup hem de orada ailemize ekonomik katkıda bulunmaya çalışıyorduk. Ben istasyonda ayakkabı boyarken İl Halk Kütüphanesini keşfettim ve oraya üye olup kitaplar almaya başladım. Onları poşetliyordum, boya sandığımın içine gizliyordum, iki-üç ayakkabı boyadıktan sonra fırsat bulup onları okumaya başlıyordum. Her 2-3 güne bir kitaplarımı değiştirmek zorunda kalıyordum, çünkü kitap yetişmiyordu bana. Böyle olunca ben farkında olmadan 97-98 yıllarında yüzlerce kitap bitirmişim ve hatta 97’de Mersin’in en çok kitap okuyan öğrencilerinden biri olarak ödül de aldım o dönemde” diye konuştu.