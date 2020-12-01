Haftasonu açık olacak yerler neresi Bakanlık liste yayınlandı

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından yeni yasaklar bugünden itibaren hayata geçirildi. Haftasonu 2 gün sokağa çıkma yasağı yeniden başladı. Peki haftasonu açık olacak yerler neresi, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler haftasonu açık mı?

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Ülkemizde koronavirüs vakalarının son bir ayda 3 katına çıkmasının ardından yeni ve daha sıkı yasaklar dün akşam Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Buna göre sokağa çıkma yasağı yeniden başladı. Cuma akşamı saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek. Peki haftasonu açık olacak yerler neresi olacak? Bakkal, market, manav, kuruyemişçiler saat kaça kadar açık olacak?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek.

Hafta sonu açık olacak işletmeler

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00­ ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç, vatandaşlar, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Vatandaşlar, ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak