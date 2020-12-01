BIST 1.305
DOLAR 7,85
EURO 9,40
ALTIN 453,09
HABER /  EKONOMİ
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Unicredit 2020 büyüme tahminini revize etti: Türkiye pozitif büyüyecek

Unicredite’e göre Türkiye üçüncü çeyrekte beklenenden güçlü bir ekonomik toparlanma sergileyerek yıl sonunda daralmadan ziyade zayıf da olsa pozitif bir büyüme yakalayacak.

Abone ol

Unicredit yayımladığı bir araştırma raporunda, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklenenden daha güçlü bir büyüme yakaladığını belirtirken gevşeyen kredi koşullarının üçüncü çeyrekte yerel talebi kuvvetlendirdiğini vurguladı.

Kurum, üçüncü çeyrekteki güçlü performans ile birlikte Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yüzde 0.7 daralmadan, yüzde 0.7 büyümeye revize etti.

'Türkiye 2021'de yüzde 2 büyüyecek'

Ekonomik aktivitenin, sıkılaşan kredi koşullarından ve salgındaki yükselişten dolayı gelecek yıl yavaşlayacağını öngören Unicredit, 2021 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 2 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Banka dördüncü çeyrekte ise sıkılaşan kredi koşulları ve artan vaka sayıları nedeniyle ekonominin çeyreklik bazda sınırlı da olsa daralabileceğinin de göz önüne alınmasının altını çiziyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya çıkışı! Sınırsız özgürlük olmaz
CHP'de tecavüz savaşı! Barış Yarkadaş 'şov yapıyor' diyen Canan Kaftancıoğlu'nu topa tuttu
Meral Akşener her şeyi konuştu 'Türk ordusu satıldı'yı konuşamadı! İYİ Parti neden suskun?
Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: Covid-19 geçiren kişi 3 ay hastalıktan korunabilir
Türkiye Sinop'ta test etmişti! ABD NATO Temsilcisi Hutchinson'dan S-400 açıklaması
Prof. Mehmet Ceyhanaçıkladı: Diş kaybı Covid-19 belirtisi olabilir
ÖNCEKİ HABERLER
Kargolar haftasonu açık mı haftasonu kargo gelir mi?
Kartal'dan Portekiz'e Valentin Rosier harekatı!
AVM'ler kaçta açılıyor ne zaman kapanıyor HES kodu zorunluluğu
Sakarya'da operasyonda ele geçirildi! Vahşi kedinin piyasa değeri bakın ne kadar
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e bombardıman: Kimsin lan sen!
ALES ertelendi mi 6 Aralık ALES sınavı ne zaman?
Yorumlar