Kartal'dan Portekiz'e Valentin Rosier harekatı!

Beşiktaş, 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier için transfer girişiminde. Oyuncunun bonservisini almak isteyen Kartal, Sporting ile masaya oturacak.

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Siyah beyazlı yönetim, Fransız futbolcu için Sporting ile görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Beşiktaş sezon başında 24 yaşındaki oyuncuyu Portekiz ekibinden 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Sporting, Rosier’i geride kalan sezonun başında Dijon’dan 5 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.

Beşiktaş ile Sporting arasında yapılan kiralama sözleşmesinde, Fransız futbolcu için satın alma opsiyonu belirlenmemişti.