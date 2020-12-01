BIST 1.303
DOLAR 7,87
EURO 9,44
ALTIN 454,46
HABER /  EKONOMİ

Pegasus'un biletli yolcuları kısıtlama süresince havalimanlarına ulaşabilecek

Pegasus Hava Yolları, kısıtlama saatlerinde mobil biniş kartı veya bilet ekran görüntüsü ibraz eden yolcuların havalimanlarına ulaşabileceklerini açıkladı.

Abone ol

Pegasus Hava Yolları, Kovid-19 kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında mobil biniş kartı veya bilet ekran görüntüsü ibraz eden yolcuların havalimanlarına ulaşabileceklerini bildirdi.

Pegasus'un Twitter hesabından yapılan paylaşımında, "01.12.2020 tarihinden itibaren geçerli olan hafta içi gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arası ve hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından uçuşu olan misafirlerimiz muaftır. Misafirlerimiz; mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibraz ederek seyahate katılabilirler." ifadelerine yer verildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye Sinop'ta test etmişti! ABD NATO Temsilcisi Hutchinson'dan S-400 açıklaması
Prof. Mehmet Ceyhanaçıkladı: Diş kaybı Covid-19 belirtisi olabilir
Devlet Bahçeli'den CHP'li Ali Mahir Başarır’a tepki: Şerefsizlik kepazeliktir
Bursa'da herkesi peşine taktı! Yüzünü görünce hayatının şokunu yaşadı
Süleyman Soylu'dan 'dijital dönüşüm' mesajı: Türkiye'yi 1990-2000 yılları arasını ıskalattılar
Koronavirüs aşısı olan Dr. Erdal Yanbuloğlu: İkinci doz aşı sonrasında ciddi şikayetlerim oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Türk-Rus Ortak Merkezi kuruluş mutabakatı imzalandı
Hayat Eve Sığar HES kodu alma ekranı kod nasıl alınır?
20 yıllık hayaline devletin 200 bin TL desteğiyle kavuştu
Vladimir Putin'in yakın korumasıydı Kremlin'de 'intihar etti' iddiası!
Eskişehir'de 17 yıldır cinayetten aranan katil zanlısı yakalandı
ALES ertelendi mi 6 Aralık ALES sınavı ne zaman?
Yorumlar 1 yorum