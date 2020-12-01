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Fatih Terim biletini kesti! Devre arasında yolcu

Galatasaray, Stoke City'den kiraladığı Oghenekaro Etebo'nun sözleşmesini feshediyor. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı orta saha oyuncusuyla devre arasında vedalaşacak.

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Galatasaray'da ligin henüz 10 haftası geride kalmışken ayrılık rüzgarlara esmeye başladı. Teknik direktör Fatih Terim Nijeryalı orta saha oyuncusuyla daha fazla vakit kaybetmek istemiyor.

Genç orta saha oyuncusuyla maddi açıdan en az hasarla yolların ocak ayında ayrılması planlanıyor.

Sözleşmesi feshedilecek
Bonservisi Stoke City'de bulunan Etebo'nun, ikinci yarıdaki alacaklarına karşılık kiralık sözleşmesinin feshedilmesi hedefleniyor. Etebo sezon başında geldiği Galatasaray'da 11'de kalıcı olmayı başaramamış, takımına gol ve asist katkısı yapamamıştı. Siyahi futbolcu bir kez de kırmızı kart görerek, takımını yalnız bırakmıştı.

Galatasaray, 675 bin Euro karşılığında Oghenekaro Etebo’yu Stoke City’den 1 sezonluğuna kiralamıştı.

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