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Vatandaş durumdan memnun! AVM'lerde HES kodlu giriş başladı

AVM'lere girişte getirilen HES kodu uygulaması bugün itibari ile başladı. AVM'lere gelenler uygulamadan memnun...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan son kabine toplantısında koronavirüs ile mücadele kapsamında AVM'lere girişte getirilen HES kodu uygulamasına başlandı.

Alınan kararla Esenyurt'taki AVM'ye bugün saat 10.00'dan itibaren gelenler kapıdaki güvenlik görevlilerine HES kodlarını gösterdikten sonra içeri alındı. AVM'lere gelenler uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

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