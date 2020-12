Şef Cüneyt Asan kimdir kaç yaşında evli mi eşi kimdir?

10 yaşına kadar et yiyemedim sonra et ustası oldum diyen Şef Cüneyt Asan kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları meral konusu oldu. Ekranların sevilen yüzü ve tarifleri ile fenomen olan Cüneyt Asan aslen Erzincanlı. Cüneyt Asan Günaydın Et Restoranlarının sahibi. İşte Cüneyt Asan hakkında merak edilenler...

Günaydın Et Lokantaları’nın sahibi Cüneyt Asan aslen Erzincanlı ve 61 yaşında. Çırak olarak çalıştığı kasabın önce ustası, sonra patronu olan Cüneyt Asan 2 yaşındayken İstanbul'a geldi. İşte Cüneyt Asan hakkında merak edilenler...

Cüneyt Asan 1959 yılında Erzincan‘da doğdu. 2 yaşındayken İstanbul’a geldi. İlkokul 3. sınıftayken Bostancı – Kasaplar çarşısında, kasapta çırak olarak çalışmaya başladı. Çıraklıktan ustabaşçılığa geçiş sürecini yaşadığı kasaptan, 1980 yılında askerlik görevini yerine getirebilmek için ayrıldı. 1984‘te evlendi ve şu an da 3 erkek çocuğu vardır. Askerlik dönüşü, çalışmış olduğu kasabı satın alarak birlikte bir ortaklığa adım atıp, toptan ve perakende et işi yapmaya başladı. Ortaklığın 5. yılında kendi et üretimlerini yapabilmek amacı ile Tekirdağ -Malkara ‘da et üretim çiftliğini kurdular.

1992 yılında restorancılık sektörüne taşınma kararı alıp, ilk Günaydın Restaurant’ı Küçükyalı Çamlık’ta kurdular. Artan müşteri talebini karşılayabilmek için 1994 yılında Bostancı şubesine taşınmıştır. Daha sonra ise Suadiye, Etiler ve Kozyatağı şubeleri faaliyete geçmiştir. Günaydın Et, bugün her biri öz sermaye ile kurulmuş olan 37 şube, 1 merkez lojistik ve 1 merkez depo olmakla birlikte restoran sektöründe Türkiye’nin devleri arasındadır.