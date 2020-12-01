Dolar güne yatay başladı! Döviz dar bantta hareket ediyor

Türk Lirası, euro ve dolar karşısında güne yatay bir başlangıç yaptı. Dolar/TL 7,81-7,82 bandında hareket ederken euro/TL 9,34'ün hemen üzerinden işlem görüyor.

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Haftaya beklentilerin üzerinde büyüme ve BDDK'nın yeni normalleşme adımıyla başlayan piyasalarda bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Salgında alınan yeni tedbirlerin piyasalara etkileri ve küresel gelişmeler izleniyor.

Türk Lirası güne yatay bir başlangıç yaptı. Dolar/TL 7,81-7,82 civarında, euro/TL ise 9,34'ün hemen üzerinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar

Yurt içinde önemli bir veri bulunmazken, küresel piyasalarda ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sunumu ve imalat sektörü satın alma yönetici endeksleri (PMI) yakından takip edilecek.