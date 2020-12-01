AVM saatleri değişti mi girişte HES kodu alınacak

Koronavirüs vakalarının son bir ayda 3 katına çıkmasının ardından yeni ve daha sıkı yasaklar uygulamaya kondu. Bunlarda biri de AVM girişlerinde HES kodu sorgulaması oldu. Artık AVM'lere giren vatandaşlardan kapıda HES kodu istenecek ve ona göre giriş yapılacak. AVM'ler her gün saat 20.00'de kapanacak.

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Son günlerde ülkemizde koronavirüs vakaları katlanarak arttı ve Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasakları bir bir anlattı. Yeni koronavirüs yasaklarından biri de AVM girişleri için oldu. Bugünden itibaren yani 1 Aralık salı gününden itibaren AVM'lere girişlerde vatandaşlardan HES kodu istenecek.

İnsanların toplu olarak bulunduğu zaman zaman mesafe ve maske kuralının ihlal edildiği AVM'lere giriş her gün saat 10.00'da olacak ve AVM'ler saat 20.00'de kapanacak. Bu haftasonu 2 gün boyunca AVM'ler kapalı olacak.

İşte bugünden itibaren hayata geçirilen yeni yasaklar...

- Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Üretim tedarik lojistik sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.

- Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.

- Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.

- 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.

- Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.

- Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.

- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.

- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.

- AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.

- Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umimi Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılabilecektir.

- 50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.

Bu hususlarla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgede yayınlanacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.h