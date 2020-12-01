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CHP'li Kadim Durmaz koronavirüse yakalandığını duyurdu

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz koronavirüse yakalandığını duyurdu.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Tokat Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz koronavirüse yakalandığını duyurdu. Durmaz paylaşımında "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Şuan sağlık durumum iyi. İnşallah bu süreci evde atlatacağım. Lütfen bana bir şey olmaz demeyin. Maske, mesafe ve hijyen kuralına uyalım." ifadelerine yer verdi. 

CHP'de daha önce İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Adana Milletvekili Orhan Sümer, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan koronavirüse yakalanmıştı. 

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