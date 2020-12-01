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Perotti'nin sözleşmesindeki sakatlık detayı!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde sakatlanan Perotti'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Bu gelişmelerin ardından Perotti'nin sözleşmesindeki o madde yeniden gündeme geldi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlanarak 37. dakikada yerini Caner Erkin'e bırakmak zorunda kalan Diego Perotti'nin durumu ise belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Diego Perotti'nin çekilen MR'ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

Sezon başında kronik sakat olduğu gerekçesiyle transferi eleştirilen yıldız futbolcunun sözleşmesindeki madde ise dikkat çekti.

Maç başı ücret alıyor
Türkiye'de transfer döneminin bittiği 5 Ekim'de Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Arjantinli oyuncunun kulüp ile anlaşmasına göre maç başı ücret alıyor ve garanti ücret bulunmuyor. Bu sebepten dolayı yıldız isim sahalardan uzak kaldığı süre boyunca sarı-lacivertlilerden para kazanamayacak.

4 maçta 3 gol
Sakatlık sorunu ile zaman zaman gündeme gelen Perotti sarı lacivertli forma ile 4 maça çıkarken 3 gol kaydetti. 

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