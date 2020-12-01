BOTAŞ açıkladı: Doğalgaza Aralık ayında zam yok!

Doğal gazda aralık ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, tüm abone gruplarında sabit tutuldu.. Bu da yıl sonuna kadar zam olmayacağı anlamına geliyor.. Aralık ayında gaz fiyatı, konutlar için 1000 metreküpe bin 251 TL olarak kaldı.

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Kış mevsimine geçiş yapılmasıyla tüm ülkenin merak konusu olan doğalgaz fiyatlarına ilişkin açıklama Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'den (BOTAŞ) geldi.

Doğalgazda fiyat tarifelerini aylık olarak hesaplayan BOTAŞ, doğalgazda aralık ayında geçerli olacak fiyat tarifelerini, tüm abone gruplarına sabit tuttu.

Fiyatlar değişmedi

Her 1000 metreküpe konutlarda bin 251 TL, ticarethane, sanayi ve elektrik üreten santrallerde bin 400 TL ödemesinde, 1-31 Aralık dönemi için fiyatlar korundu.