HES kodu alma SMS ile alma nasıl yapılır 2020

Koronavirüs vakalarının son bir ayda 3 katına çıkmasının ardından yeni ve daha sıkı yasaklar uygulamaya kondu. Bunlarda biri de AVM girişlerinde HES kodu sorgulaması oldu. Peki HES kodu nedir, HES kodu nasıl alınır? E devlet üzerinden, SMS ile ve Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden HES kodu alma nasıl olur?

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Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de koronavirüs vakaları katlanarak arttı ve Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasakları bir bir anlattı. Yeni koronavirüs yasaklarından biri de AVM girişleri için oldu. Bugünden itibaren yani 1 Aralık salı gününden itibaren AVM'lere girişlerde vatandaşlardan HES kodu istenecek. Peki HES kodu nedir, HES kodu nasıl aılınır? İşte aşama aşama HES kodu alma yolları...

Devlet daireleri, hastanelerde, toplu etkinlik alanlarında ve sınavlarda zorunlu olan HES kodu almak için 3 yöntem var. Birisi SMS ile HES kodu alma, ikincisi e devlet üzerinden alma, son olarak da Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden HES kodu alma

HES Kodu Nedir?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece toplu taşıma araçları, toplu kullanım alanları gibi yerlerde geçirilecek süre boyunca bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

HES Kodunu Nasıl Alırım?

HES kodu üç yöntem ile alınır,

HES kodunuzu;

*Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile,

*2023 kısa numarasına göndereceğiniz SMS ile;

* HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Mavi Kartlı veya TC kimlik numarası 97, 98, 99 ile başlayan kişiler; HES yazıp aralarına boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. kimlik numarası, doğum yılı ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek,

T.C. Kimlik veya Yabancı Kimlik (99,98,97 ile başlayan) Numarası bulunmayan kişiler için Pasaport bilgileri ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla, Uyruk, Pasaport Seri Numarası, Doğum yılı, Soyadı yazarak 2023’e SMS göndererek,

e-Devlet ile,

e-Devlet üzeriden buraya tıklayarak,

e-Devlet üzerinden HES Koduna ait işlemler; üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu e-Devlet üzerinden oluşturabilirsiniz.

alabilirsiniz.

18 yaş altı çocuklarınız için HES kodunu Hayat Eve Sığar uygulaması, e-Devlet Kapısı ve SMS yolu ile oluşturabilirsiniz.

Karantina altına olan kişiler için izolasyon bitiş tarihini Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden veya KALANSURE "HESKODU" yazarak 2023'e SMS göndererek takip edebilirsiniz.

Nasıl Kullanırım?

Oluşturulan HES kodu ilgili firma, kurum ya da kişiye iletilir ve kişinin hastalık riski taşıyıp taşımadığı bu kod ile sorgulanabilir.

Ürettiğiniz HES kodlarını kurum ya da kişilerle doğrudan veya mobil uygulama üzerinden paylaşabilirsiniz. Kurum ya da kişiler paylaştığınız HES kodlarını sorgulayarak Covid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı sorgulayabilirler. Aynı şekilde sizinle paylaşılan HES kodlarını uygulama üzerinden sorgulayıp kişilerin risk durumlarını görebilirsiniz.

HES Kodu Ne İşe Yarar?

Paylaşılan firma ya da kurum HES kodu ile kişinin sağlık durumunu sorgular, risk varsa seyahat ya da ziyaret onaylanmaz.

Örneğin uçak, tren, otobüs vb. seyahatinize başlamadan önce HES kodunuzu paylaşacaksınız. Paylaşılan HES kodları üzerinden tüm yolcuların Covid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati engellenecektir. Böylece sağlık durumunuzu koruyabileceksiniz.

Ayrıca seyahat sırasında herhangi bir risk taşımayan ancak risk durumları sonradan oluşan kişilerle de 14 gün içinde birlikte seyahat etmişseniz, sizinle iletişime geçilerek sağlık ve rehberlik hizmeti sağlanacaktır.

Güvenli mi?

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

HES kodları size özel üretilmiş tekil kodlardır. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen sizin elinizdedir. TC Kimlik Numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşımınıza özel farklı kodlar oluşturabilir ve silebilirsiniz. HES kodlarınıza süre sınırları koyabilir, böylece unutsanız bile paylaşımları kontrol altına alabilirsiniz. Ayrıca HES kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacaksınız.