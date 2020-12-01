Galatasaray'da Onyekuru bombası! Devre arası dönüyor

Galatasaray eski yıldızı Henry Onyekuru'yu ikna etti. Eski Aslan Rusya'dan gelen teklifleri de reddetti. Transferde geriye kalan tek konu sarı-kırmızılı yönetimin Monaco ile ücret konusunda anlaşması.

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Sezon başında orta sahada savunma özellikli bir isim arayan ancak anlaşma yapamayan Galatasaray, Taylan Antalyalı'dan gelen katkı sonrasında rotasını da hızlı bir kanat oyuncusuna çevirip, eski göz ağrısı Onyekuru ile el sıkıştı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı oyuncu ile her konuda anlaşmaya varırken, Onyekuru da devre arasında Galatasaray forması giymek için şimdiden dönüş hazırlıklarına başladı.

23 yaşındaki oyuncu için çok sayıda kulüp teklif yaparken en ciddileri ise Rus ekipleri oldu. Ancak Onyekuru'nun Türkiye'de ve Aslan'da oynamak adına bunları reddettiği ve sarı-kırmızılılara 'evet' dediği ortaya çıktı. Bu sezon Fransa Ligi'nde bir türlü beklediği şansı bulamayan ve sadece 4 maçta oynayıp 1 asist yapabilen Nijeryalı oyuncu için Monaco da uygun bir teklif beklemeye başladı.

1 buçuk yıllık kiralama teklifi kabul edilmezse 6 ay

Bonservis konusunda UEFA ile anlaşması bulunan Galatasaray, Finansal Fair Play kuralları nedeniyle zor hareket ediyor. Yönetim, Onyekuru için 1.5 yıllık kiralama teklifi ve sonrasında da zorunlu satın alma opsiyonu ile masaya oturacak. Monaco'nun 1.5 yıl kiralamaya yanaşmaması halinde bu süreyi 6 aya düşürecek olan idareciler, Fransız kulübüne ise FFP anlaşmalarını hatırlatıp bonservis için 2022 yazını işaret edecek. 2022 yazında bitecek olan FFP anlaşması sonrasında yönetimin eli de rahatlayacak.