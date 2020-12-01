4 günlük denetim bilançosu: 135 AVM'ye para cezası, 3 bin 615 kişi hakkında suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı, 4 günlük koronavirüs denetimleri sonucunda 135 AVM'ye para cezası kesildiğini, 3 bin 615 kişi hakkında ise Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı 26-29 Kasım tarihleri arasında yoğunlaştırılmış denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Denetimlerde 135 AVM’ye para cezası verilirken, 18 bin 747 kişiye idari para cezası verildi.

4 günlük denetim bilançosu

- 4 gün boyunca 80 bin 637 personelin görev aldığı 24 bin 695 ekibin denetim yaptığı belirtilen açıklamada, 8 bin 168 pazaryeri kontrol edilirken, tedbirlere uymayan 557 pazaryeri esnafına idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

- Ayrıca 5 pazaryeri esnafı hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

- Bu kapsamda 116 bin 854 toplu ulaşım aracı denetlenirken, 267 toplu ulaşım aracının kapasite sınırlamasına uymağı tespit edildi.

- Tedbirlere uymayan 586 toplu ulaşım aracına idari para cezası uygulandı. 4 bin 504 toplu ulaşım aracının sahipleri/işletmecileri/sürücüleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.