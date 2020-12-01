BIST 1.303
DOLAR 7,86
EURO 9,43
ALTIN 454,33
HABER /  SPOR
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı

Formula 1'in son şampiyonu Lewis Hamilton'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Abone ol

Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Formula 1'in son şampiyonu İngiliz pilot Lewis Hamilton'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Hamilton,  6 Aralık’ta Bahreyn’de yapılacak Sakhir Grand Prix'inde yarışamayacağı duyuruldu. 2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 14. yarışı olan Türkiye GP'de zafer Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın olmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
4 günlük denetim bilançosu: 135 AVM'ye para cezası, 3 bin 615 kişi hakkında suç duyurusu
Dolar güne yatay başladı! Döviz dar bantta hareket ediyor
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den asgari ücret önerisi 3 bin lira olsun
BOTAŞ açıkladı: Doğalgaza Aralık ayında zam yok!
Pendik'te özel hastanenin kabul etmediği hamile koronavirüs hastası öldü
CHP İstanbul'da tecavüz ve taciz patlaması! Canan Kaftancıoğlu büyük oyunu görmüş!
ÖNCEKİ HABERLER
AÖL sınavı iptal mi oldu MEB açık lise sınavları ne zaman?
Galatasaray'da Onyekuru bombası! Devre arası dönüyor
CHP'li Sertel'den tepki: Emekli maaşı 2 çeyrek altına eşdeğer
Çanakkale'de 2 bin yıllık gladyatör rölyefi ele geçirildi
Fenerbahçe'de derbinin faturası iki yıldıza kesildi
SMS ile HES kodu alma nasıl olur ücretli mi?
Yorumlar