Lewis Hamilton koronavirüse yakalandı
Formula 1'in son şampiyonu Lewis Hamilton'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.Abone ol
Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Formula 1'in son şampiyonu İngiliz pilot Lewis Hamilton'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Hamilton, 6 Aralık’ta Bahreyn’de yapılacak Sakhir Grand Prix'inde yarışamayacağı duyuruldu. 2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 14. yarışı olan Türkiye GP'de zafer Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın olmuştu.