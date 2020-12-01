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AÖL sınavı iptal mi oldu MEB açık lise sınavları ne zaman?

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından yeniden daha sıkı tedbirler bugünden itibaren hayata geçirildi. Haftasonu sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından 5-6 Aralık'ta yapılacak AÖL sınavları ertelendi mi sorusu akıllara geldi. MEB son açıklaması ile birlikte AÖL sınavları ertelendi.

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Koronavirüs vakalarının hızla artmasının ardından yeni yasaklar bugünden itibaren uygulanmaya başladı. Bunlardan biri de haftasonu sokağa çıkma yasağının yeniden başlaması oldu. Haftasonu 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağının başlaması ile birlikte sınavları olan öğrenciler sınavlar iptal mi oldu araştırması yapmaya başladı. 5-6 Araık'ta yapılacak olan Açıklise sınavları ileri bir tarihe ertelendi. MEB duyurdu bu haftasonu AÖL sınavları iptal edildi, yeni sınav tarihi ilerleyen günlerde MEB tarafından açıklanacak. 

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler, ayrıca duyurulacaktır."

AÖL 2. dönem kayıt işlemleri ne zaman: 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt  Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021  2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Ders Seçme    Güncelleme İşlemleri 6 Ocak 2021 – 08 Şubat 2021  2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 6 Ocak  2021 – 08 Şubat 2021

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