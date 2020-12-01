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Bursa'da herkesi peşine taktı! Yüzünü görünce hayatının şokunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da kardeşinin kamyonunu çalan bir kişi şehri adeta ayağa kaldırdı. Çaldığı kalyon ile polisten kaçarken Bursa caddelerinde dehşet saçan şüpheli içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir çekici ile bir polis otomobiline çarptı. Polisin durdurmak için lastiklerine ateş ettiği kamyon kaldırıma çarpıp kaza yaparak durdu.

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İstanbul'da yaşadığı ve uzun süredir ailesinin haber alamadığı Emrah K.(27), iddiaya göre dayısının nakliye şirketinde çalışan kardeşi Mertcan K.(23)'ya ait kamyonun anahtarının üzerinde olmasını fırsat bilip çaldı. Kaçarken iş yeri otoparkında park halindeki bir kamyona da çarpan Emrah K. olay yerinden kamyon ile birlikte kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle sesi duyan Mertcan K. ve iş yeri çalışanları kamyonun götürüldüğünü görünce polisi arayarak çalıntı ihbarında bulundu. Kamyonun plaka modelini alan ekipler çalıntı kamyonun peşine düştü.


Kaldırıma çarpıp durdu
Polis ekiplerinin çevre yolunda fark edip peşine düştüğü 34 AF 0508 plakalı kamyon polisin dur ihtarına durmayıp yoluna devam etti. Çevre yolu Çöplük Kavşağından Eski Gemlik Yolu yönüne dönen kamyon bu güzergahta kaçarken önünde seyreden içerisinde 2 çocuklu bir ailenin bulunduğu 16 DL 855 plakalı kurtarıcıya ve takipte bulunan 16 DY 241 plakalı sivil trafik ekip aracına çarptı. Buna rağmen yoluna devam eden kamyon polis ekiplerinin amansız takibi sonrası yol kenarındaki kaldırıma çarpıp durdu.


Kıskıvrak yakalandı
Ön tekerlekleri ve motoru dağılan kamyondan fırlayan parçalar seyir halindeki bazı otomobillere zarar verdi. Yaralı halde kamyondan inip kaçmaya çalışan Emrah K. polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hafif yaralı olduğu tespit edilen şüpheli için olay yerine 112 sağlık ekibi çağrıldı.


Olay yerinde hayatının şokunu yaşadı
Kamyonu çalındığı için polisi arayarak ihbarda bulunan Mertcan K. ise olay yerine geldiğinde hırsızın ağabeyi olduğunu gördüğünde hayatının şokunu yaşadı. Ağabeyinin İstanbul'da ikamet ettiğini son bir haftadır ailesinin haber alamadığını belirten Mertcan K. Ağabeyinin daha öncede benzer suçlardan sabıkalı olduğunu kamyonu çalan hırsızın ağabeyi olduğunu olay yerine geldiğinde öğrendiğini söyledi. Şüpheli Emrah K. 112 ekipleri ve polis nezaretinde hafif yaralı halde hastaneye kaldırılırken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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