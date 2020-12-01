Bartın'da pandemiyi fırsata çevirdi! 3 vardiya üreyip yurt dışına ihraç ediyorlar
BARTIN’da faaliyet gösteren maske üretim atölyesinde 3 vardiya ile günde 300 bin maske üretimi yapılarak, yurt dışına ihraç ediliyor.
Bartın’da Şiremirçavuş Mahallesi’nde bulunan bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip binayı kiralayan Bahattin Çalışır, Seyhan Yalçın ve Hüseyin Kalaycı yapılan tadilatın ardından 1 ay önce maske üretimine geçti.
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3 vardiya halinde 30 personelin istihdam edildiği atölyede, 3 katlı maskeler üretiliyor.
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Günde 300 bin maske üretiminin yapıldığı atölyede yeni gelecek makinelerle çocuk bezi, ıslak havlu ve kadın pedi üretimi de yapılacak.
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Atölyede üretilen maskeler Almanya, Fransa, İsviçre, Ortadoğu ve Afrika ülkelerine gönderiliyor.
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