Koronavirüs aşısı olan Dr. Erdal Yanbuloğlu: İkinci doz aşı sonrasında ciddi şikayetlerim oldu

Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı hızla artarken aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. BioNTech firmasının geliştirdiği aşı çalışmasına gönüllü katılan Dr. Erdal Yanbuloğlu, "İkinci doz aşı sonrasında ciddi şikayetlerim oldu" dedi.

Abone ol

Salgına karşı mücadelede alınan önlemler kademeli olarak arttırılırken, aynı zamanda aralık, ocak ve şubat ayı için Çin menşeli inaktif aşı adayından toplam 50 milyon doz satın almak üzere imzalar atıldı.

Covid-19 aşı uygulaması, yüksek riskli sağlık çalışanları ve normal riskli gönüllüler olmak üzere iki grup üzerinde devam ediyor. Covid-19 aşı gönüllüleri aşılama sonrası yaşadıklarını euronews'e anlattı.

'İkinci doz aşı sonrasında ciddi şikayetlerim oldu'

Doktor Erdal Yanbuloğlu, BioNTech firmasının geliştirdiği koronavirüs aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılan 550 kişiden biri.

BioNTech firmasının koronavirüs aşı çalışmalarında 225 kişi plasebo grubuna dahil olurken, geri kalanına ise gerçek aşılama yapıldı.

İlk başlarda hangi kategoride olduğundan emin olmayan doktor Erdal Yanbuloğlu, ikinci doz aşı sonrasında yaşadığı yan etkilerden dolayı kendisine gerçek aşılamanın yapıldığını düşünüyor.

İlk doz aşı sonrası kol ağrısı dışında başka bir şikayeti olmayan doktor Yanbuloğlu, ikinci doz aşı sonrasında ciddi şikayetleri olduğunu ifade ediyor.

Antikor testinin sonuçlarını bekliyor

Yaklaşık iki gün boyunca şiddetli baş ağrısı, ateş ve çok yoğun bitkinlik yaşadığını dile getiriyor. İkinci doz aşı sonrasında yaşadıklarını bir uygulama sayesinde firmaya bildirdiğini aktaran Yanbuloğlu, son aşamada antikor testinin sonuçlarını bekliyor.

'İlk etapta alınan 50 milyon doz ile sürü bağışıklığı yaratılamaz'

Bunun yanısıra aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılan doktor Yanbuloğlu, Türkiye'de ilk etapta alınan 50 milyon doz ile sadece 25 milyon kişinin aşı olacağından toplumda bağışıklığın yaratılamayacağını söylüyor. Sürü bağışıklığı yaratabilmek için toplamda 50 milyon kişiye aşı yapılması gerektiğini dile getiriyor.

Türkiye'de halkın aşılama karşıtı olmadığını ifade eden doktor Yanbuloğlu, bu sürecin tüm detayları ile halka açık şekilde anlatılmasının önemli olduğunun altını çiziyor. Ve bu noktada yetkililerin, aşı seçeneklerini çeşitlendirerek insanların bireysel kanaatlerine saygı göstermesi gerektiğini belirtiyor.

'Türkiye aşı bulamıyor. Çünkü dünya ülkeleri ilk etapta üretilen aşılara el koydu'

Ancak mevcut durumda dünya ülkelerinden bir çoğu herkesi aşılamayı planlarken, Türkiye'nin aşı bulamadığını iddia ediyor. Yanbuloğlu'na göre ilk etap üretilen aşıların tamamına Avrupa Birliği ülkeleri, ABD, İspanya, İsrail gibi ülkeler el koymuş durumda.

'İkinci doz sonrasında mide bulantısı, ateş ve baş ağrısı yaşadım'

BioNTech firmasının koronavirüs aşı çalışmalarına katılanlardan biri de Gülen Aksen. İlk doz sonrasında kol ağrısı dışında çok fazla şikayeti olmayan Aksen, ikinci doz sonrasında mide bulantısı, üşüme ile birlikte ateş ve şiddetli bir baş ağrısı yaşadığını ifade ediyor. 20 gün arayla yapılan iki doz aşının sonucunu ise antikor testi ile öğrenecek Gülen Aksen.

Eşi ile birlikte aşı çalışmalarına gönüllü olarak katılan Aksen, bu konuda çokça eleştirilse de salgından korunabilmek ve eski düzene dönebilmek için aşı çalışmalarının önemli olduğu kanısında.

Alternatif üreticilerle de görüşmelerin olduğunu duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Almanya menşeli mesajcı Ribo Nükleik Asit (mRNA) temelli aşı adayından, 1 milyonu aralıkta olmak üzere toplam 25 milyon satın alınması için görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.