Egzama için kullandığı krem tanınmaz hale getirdi aylarca evden çıkmadı

Daha sonra, Japonya'da Dr. Kenji Sato tarafından keşfedilen ve TSW'yi tedavi etmek için cildin kurutulmasını öngören ve böylece cildin kendi kendini nasıl nemlendireceğini yeniden öğrenmesini öneren nemsiz tedavi yöntemini izledi. Bunu yapmak için iki haftada bir duş almaya başladığını belirten Saunders, su alımını günde bir litre ile sınırlaması ve nemlendirici kullanmaması gerektiğini ifade etti.