Devlet Bahçeli'den CHP'li Ali Mahir Başarır’a tepki: Şerefsizlik kepazeliktir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, CHP’li Ali Mahir Başarır’ın TSK’ya yönelik sözlerine ilişkin ''CHP milletvekilinin Türk ordusuna ‘satılmış’ demesi şerefsizliktir, kepazeliktir. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir.'' dedi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

- CHP'nin yönetim kadrosu aynısı ile budur. CHP, Türkiye'ye cephe almıi bir siyaset defosu, falsosudur. Bizim CHP ile sorunumuz, Türkiye ile sorunu olduğu içindir. CHP ile sorunumuz sakat, sorunlu sancılı düşünceleri içindir.

''CHP'nin neresi doğrudur''

- CHP'li olmayan öğretmenlere öğretmen demeyen Kılıçdaroğlu'nun sorarım neresi demokrattır. CHP'nin tarlasını süren çoktan sürmüştür. CHP'ye oy veren kardeşlerimiz hayal kırıklığı içindedir. ABD başkanına Türkiye'ye müdahale edin diye çığırtkanlık yapan CHP'nin neresi doğrudur.

''CHP, bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür''

- Türkiye Cumhuriyeti; pastane liberallerinin, meyhane devrimcilerinin, arada poşu takan, derede mekap giyen, tepeye varınca mermiyi yiyen kanlı bölücülerin, köşeleri kaybolmuş tatlı su kurnazlarının, pos bıyıklarıyla, doymayan kursaklarıyla boğazın iki yanına tutunmuş küreselcilerin eline, emeline, heveslerine, hedeflerine terk edilemez. Artık öyle bir noktaya gelinmiştir ki ismini saydıklarımın çatı ve çıkar örgütü haline gelen CHP, bir milli güvenlik meselesine dönüşmüştür."

CHP'li vekilin sözlerine tepki

- (CHP’li Ali Mahir Başarır’ın TSK’ya yönelik sözlerine ilişkin) Bunlar yerli milli olamazlar. Bu milletin evladı asla olamazlar. CHP, Türkiye’ye cephe almış bir siyaset tablosudur. CHP milletvekilinin Türk ordusuna ‘satılmış’ demesi şerefsizliktir, kepazeliktir. Askere düşmanlık, düşmana askerliktir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Tank Palet Fabrikası’nı ima ederek sarf ettiği “Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış” sözlerini gerekçe göstererek soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya gerekçe olarak, “Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış, ben değer biçemiyorum 20 milyar dolar olduğu söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış” sözleri gösterildi.

''Hesabı sorulmalıdır''

- CHP'nin karıştırmadığı, kanatmadığı geriye ne kaldı. CHP milletvekilinin Türk ordusuna 'Satılmış' ifadesinin hesabını sorulmalıdır. Doğu Akdeniz'den Afrika içlerinde, Dağlık Karabağ'dan Irak'a kadar kahramanlarımızın varlığı CHP, HDP, İYİ Parti ve SP'nin uykularını kaçırıyor.

Fahrizade cinayeti

- İranlı Muhsin Fahrizade'nin silahlı saldırıda öldürülmesi, Kasım Süleymani suikastından sonra gerçekleşmiş en vahim cinayettir. Bölgesel huzur ve barışı temelinden bozmaya çalışan saldırıyı, komployu terörizmden ayrı tutmuyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun seviyesiz İstanbul ziyaretinden sonra Kudüs'e gitmesi, bölgeyi provoke eder gibi tutum takınması, ardından Fahrizade cinayetinin gerçekleşmesi kuşkuludur. Hem Ortadoğu hem Afrika istikrarsızlığın peşindedir. 27 Kasım'da Somali'de, 28 Kasım'da Nijerya'da, 29 Kasım'da Afganistan'da gerçekleşen terör saldırılarında çok sayıda masum insan katledilmiştir.

Fransa'ya Karabağ tepkisi

- Antep'te sokak sokak barikatlar kurup çatıştığımız ülke bu Fransa'dır. Düşman geçerse ancak bedenimin üzerinden geçen yiğitler yiğidi Şahin Bey'in savaştığı bu Fransa'dır. Ermeni çetelerine üniforma giydirerek üzerimize salan bu Fransa'dır. Fransa'yı Adana'dan, Şanlıurfa'dan dinlesinler, yakılan Mersin'den dinlesinler. Fransız senatosunun Karabağ ile ilgili kararı Türklüğün ayakları altındadır. TBMM'de grubu bulunan 4 siyasi partinin Fransa'ya sert ve isabetlik tepkisi kayda değer bir duruştur. Fransa yine tarihin yanlış tarafındadır. Fransızlar istesinler, istemesinler, kabul etsinler, etmesinler, Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Geriye çark yoktur, bu yoldan dönüş yoktur, mücadeleden taviz yoktur.

IRINI Harekatı

- IRINI Harekatı kapsamında bir Alman fırkateyni hukukla bağdaşmayacak şekilde Türk gemisine baskın düzenlemiştir. 10-11 Aralık tarihinde yapılacak AB Liderler Zirvesi'ne günler kalan yapılan provokasyonun izahı yoktur. IRINI Harekatı bize gören Doğu Akdeniz'de kurulmuş mayınlı bir tuzaktır. Taraf ülkeler akıllarını başına devşirsinler. Yapanlar bir yaparken bin düşünmelidir. Mavi Vatan için boyun borcumuz neyse yapılması gereken odur.

MHP'li vekillere korona talimatı

- Birkaç hafta Genel Kurul toplantılarımız yapılmayacaktır. Cumhur İttifakı'na yakışır şekilde çalışmalarınızı yürütmenizi istiyorum. Dipsiz tartışmalara girmekten kaçının. Koronavirüs tedbirlerine uyulması tavsiyem ve talimatımdır.