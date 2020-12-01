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Antalya'da 14 yaşındaki kızları evde kaçan aileye tehdit! Sizin için iyi olmaz...

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da ailenin 14 yaşındaki kızı Eylül Yılmaz 7 gün önce evden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Gözü yaşlı aile kızlarını ararken 'Polise giderseniz sizin için iyi olmaz' tehdidi aldı. Ablası olmayan kızlarının 'ablamdayım' demesinden sonra aile, genç kızın bir şebeke tarafından kandırıldığından şüpheleniyor.

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Muratpaşa ilçesi Ulus Mahallesi'nde oturan Bilal ve Sermin Yılmaz çiftinin, 25 Kasım Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında evden arkadaşına gittiğini belirterek çıkan kızları, eve dönmedi. Aynı gece Eylül, ağabeyi Burak'a sosyal medyadan 'Ben ablamdayım. Beni merak etmeyin' diye mesaj attı. Eylül Yılmaz'dan bugünden sonra haber alınamadı. Aile, kızları Eylül'ün bulunması için polise başvurdu. Bilal ve Sermin Yılmaz çifti, 7 gündür haber alamadıkları kızlarının bulunmasını istiyor.

Kızı Eylül'ün 25 Kasım Çarşamba gününden beri kayıp olduğunu söyleyen baba Bilal Yılmaz (50), “Arkadaşlarına ulaştık. Kız arkadaşı ilk olarak yanında olmadığını söyledi. Kızım Eylül aynı arkadaşını arayarak 'Annem, babam beni sorarsa Dokuma Park'ta olduğumu söyleyin' demiş. Bir saat sonra kız arkadaşı bizi aradı. Biz polise gideceğimizi söyledik. Arkadaşı 'Polise giderseniz sizin için iyi olmaz' dedi. Polise gittik. Kızımın bir an evvel bulunmasını istiyorum. Kızım çarşamba günü evden gittiğinin gecesinde ağabeyine sosyal medyadan 'Ben ablamdayım. Beni merak etmeyin' diye mesaj atmış. Ablası kim bilmiyoruz. Biz bir şebeke olduğundan şüpheleniyoruz" diye konuştu.

"Bir şeyden korkuyordu ama nedenini bilmiyorum"

Kızının sağ salim eve dönmesini isteyen gözü yaşlı anne Sermin Yılmaz (49), “Kızımın bizimle herhangi bir sorunu yoktu. Kızım kendinde gitme direnci vardı, söz dinlemiyordu. Bir şeyden korkuyordu ama nedenini bilmiyorum. Biz soruyorduk ama bize bir şey söylemiyordu. 3 gün arayla sürekli 'Canım sıkılıyor, arkadaşıma gideceğim' diyordu. Evden kaçtığı gün de benim yanıma geldi. Arkadaşına gideceğini söyledi, ben de izin vermedim. Sonra bir şekilde kaçtı. Biz polise gittik ve bulunması için bekliyoruz. Ben kızımın geri gelmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

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