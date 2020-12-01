Terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları iddiasıyla yakalanan zanlılardan biri tutuklandı

DİYARBAKIR merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında müteahhit ve memurların da bulunduğu 12 zanlıdan biri tutuklandı.

Abone ol

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Diyarbakır, İstanbul, Bingöl, Sakarya ve Mersin'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.Y, M.K, K.K, M.N.S, H.T, İ.H.E, T.S, S.T, E.Y, M.Ç, N.Ş. ve R.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca Diyarbakır, İstanbul, Bingöl, Sakarya ve Mersin'de düzenlenen operasyonda, aralarında müteahhit ve memurların da bulunduğu 12 zanlı yakalanmış, kalaşnikof ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Şüphelilerin, bazı müteahhitlerden belediyelerin ihalelerini almaları karşılığında sözde "vergi" adı altında para toplayarak PKK'ya finans sağladıkları, saldırılarda kullanılmak üzere batı illerine silah sevk etmeye çalıştıkları öne sürülmüştü.

Bu arada, kadın şüphelinin operasyon sırasında silahı eteğine gizlemeye çalıştığı ancak jandarmanın dikkati sayesinde yakalandığı öğrenilmişti.