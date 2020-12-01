BIST 1.303
DOLAR 7,86
EURO 9,43
ALTIN 454,33
HABER /  YEREL

Terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları iddiasıyla yakalanan zanlılardan biri tutuklandı

Anadolu Ajansı

DİYARBAKIR merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK'ya finans sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında müteahhit ve memurların da bulunduğu 12 zanlıdan biri tutuklandı. 

Abone ol

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Diyarbakır, İstanbul, Bingöl, Sakarya ve Mersin'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.Y, M.K, K.K, M.N.S, H.T, İ.H.E, T.S, S.T, E.Y, M.Ç, N.Ş. ve R.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca Diyarbakır, İstanbul, Bingöl, Sakarya ve Mersin'de düzenlenen operasyonda, aralarında müteahhit ve memurların da bulunduğu 12 zanlı yakalanmış, kalaşnikof ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Şüphelilerin, bazı müteahhitlerden belediyelerin ihalelerini almaları karşılığında sözde "vergi" adı altında para toplayarak PKK'ya finans sağladıkları, saldırılarda kullanılmak üzere batı illerine silah sevk etmeye çalıştıkları öne sürülmüştü.

Bu arada, kadın şüphelinin operasyon sırasında silahı eteğine gizlemeye çalıştığı ancak jandarmanın dikkati sayesinde yakalandığı öğrenilmişti.

PKK
SON DAKİKA HABERLERİ
Devlet Bahçeli'den CHP'li Ali Mahir Başarır’a tepki: Şerefsizlik kepazeliktir
Bursa'da herkesi peşine taktı! Yüzünü görünce hayatının şokunu yaşadı
Süleyman Soylu'dan 'dijital dönüşüm' mesajı: Türkiye'yi 1990-2000 yılları arasını ıskalattılar
Koronavirüs aşısı olan Dr. Erdal Yanbuloğlu: İkinci doz aşı sonrasında ciddi şikayetlerim oldu
4 günlük denetim bilançosu: 135 AVM'ye para cezası, 3 bin 615 kişi hakkında suç duyurusu
Dolar güne yatay başladı! Döviz dar bantta hareket ediyor
ÖNCEKİ HABERLER
Derbinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu kızağa çekiliyor
Yalova'da feci kaza! Altı araç birbirine girdi ölü ve çok sayıda yaralı var
Fransız basını Mansur Yavaş'a sarıldı: Erdoğan'ı sarsan adam
E devlet üzerinden HES kodu alma ekranı 2020 nasıl alınır?
Edirne'de 131 çuval içerisinde ele geçirildi! Değeri 600 bin TL
Şef Cüneyt Asan kimdir kaç yaşında evli mi eşi kimdir?
Yorumlar