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Derbinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu kızağa çekiliyor

Babasının Fenerbahçe - Beşiktaş maçı öncesi kendisiyle ilgili açıklamalarından etkilenen Tugay Kaan Numanoğlu, derbide kötü bir yönetim sergiledi. Numanoğlu, MHK tarafından dinlendirilecek.

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Fenerbahçe - Beşiktaş maçının tartışılan hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, babası Levent Numanoğlu’nun derbiden bir gün önce “Ben Beşiktaşlıyım, Tugay küçükken Galatasaray’ı tutuyordu” yönündeki açıklamasından çok etkilendi.

Bu açıklamanın gölgesinde derbiye çıkan genç hakem, birbirinden hatalı kararlara imza attı. MHK’nın da baba Levent Numanoğlu’nun açıklamalarından rahatsız olduğu belirtildi. Tugay Kaan Numanoğlu’nun bu konuda uyarılması bekleniyor.

Öte yandan Merkez Hakem Kurulu’nun derbi performansından memnun olmadığı Numanoğlu’nu bir süre dinlendireceği öğrenildi.

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