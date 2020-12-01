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Fransız basını Mansur Yavaş'a sarıldı: Erdoğan'ı sarsan adam

Fransız Le Figaro gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerinden hedef alarak, "Erdoğan'ı sarsan adam" başlıklı habere imza attı.

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Le Figaro Türkiye muhabiri tarafından hazırlanan "Mansur Yavaş, Recep Tayyip Erdoğan'ı sarsan adam" başlıklı haber, Mansur Yavaş belediye başkanlığında Ankara'yı ele aldı.

"Bu bir insan hikâyesi olduğu kadar bir şehrin hikâyesi" ifadeleriyle başlayan haber, Yavaş dönemi öncesi Ankara'yı şu sözlerle anlattı: "Betonlarla dolu, cazibesiz bir başkent". 

Haberde Gökçek dönemi kötülendi

Yavaş'ın Ankara'dan "modası geçmiş yapıları, dev dinazor heykellerini" kaldırdığı belirtilen haberde, başkente bisiklet pistler, park süslemeleri, yenilenebilir enerji ve demokratik katılımın getirildiği anlatıldı. 

Mansur Yavaş göklere çıkarıldı

Haber için Le Figaro'ya konuşan Yavaş, "Ankara'da yıllar boyuncu kişisel çıkarlar halkın çıkarlarının önüne koyuldu. Ankara'ya hakkını geri vermenin zamanı" dedi. Yavaş, kendisinden önceki yönetimin görevden ayrılmadan önce "büyük bir temizlik" yaptığını söyledi ve "Arşivler kayboldu, envanterler, AKP'ye yakın inşaat şirketleriyle imzalanan anlaşmalar..." diye ekledi. 

Yavaş, sözlerine şöyle devam etti: "Göreve başladığımda, önümde 2 milyar dolarlık borç vardı. Tamamlanmamış bir metro projesi için hiç ödeme yapılmadığını tespit ettik. Bizim 500 milyon dolar ödeme yapmamız gerekiyordu. Bugüne kadar geçmiş döneme dair yolsuzlukla ilgili 50'ye yakın soruşturma ve yasal süreç başlattık."

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