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Eskişehir'de 17 yıldır cinayetten aranan katil zanlısı yakalandı

ESKİŞEHİR'de 2003 yılında 1 kişinin ölümüne neden olarak hakkında 15 yıl hapis cezası verilen katil zanlısı, 17 yıl sonra saklandığı evde bulunarak cezaevine götürüldü.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2003 yılında işlenen bir cinayetin katil zanlısını yakalamak üzere operasyon yürüttü.

Tepebaşı ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi’ndeki bir restoranda çıkan tartışmada 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin ise yaralanmasına neden olan İbrahim Mercan’ın kent merkezinde olduğu tespit edildi.

Gözaltına alındı

Saklandığı ev takibe alınan Mercan, düzenlenen baskında yakalanarak gözaltına alındı.

Cezaevine konuldu

Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen katil zanlısı İbrahim Mercan, sağlık kontrolünün ardından tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

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