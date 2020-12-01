TVF Genel Müdürü Sönmez: Katar'ın Borsa İstanbul için ödediği 200 milyon dolar hesaba yattı

TÜRKİYE Varlık Fonu (TVF) CEO’su Zafer Sönmez, Borsa İstanbul’un yüzde 10’unun Katar Yatırım Otoritesi’ne devrine ilişkin 200 milyon dolarlık ödemenin hesaba yatırıldığını açıkladı.

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BloombergHT kanalında soruları yanıtlayan Sönmez, Borsa İstanbul için yapılan iki milyar dolar değerlemeyi “çok iyi bir değer” olarak niteleyerek, geçmişte Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD’nin payını Katar Yatırım Otoritesi’ne yapılan satıştan çok daha düşük bir tutara aldıklarını belirtti.

Borsadaki payı yüzde 51’in altına düşmeyecek

Sönmez, gelecek yıl uluslararası piyasalarda tahvil ihracına çıkacaklarını da kaydetti. Borsa İstanbul’un iki yıl içinde halka arzının söz konusu olabileceğini belirten Sönmez, fonun borsadaki payının yüzde 51’in altına düşmeyeceğini ifade etti.

"Ziraat'in Çukurova'ya verdiği krediyi devraldık"

Ziraat’in Çukurova’ya verdiği 1,6 milyar dolarlık kredinin de Turkcell hisse devriyle birlikte TVF tarafından devralındığı bilgisini veren Sönmez, "Turkcell’in çarpanı 3-4’lerde, bunun 8’lerde olması gerekir. Turkcell’in değerinin gelecekte hayal edilemeyecek yerlere geleceğini inanıyorum” görüşünü dile getirdi.