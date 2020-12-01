Türkiye Sinop'ta test etmişti! ABD NATO Temsilcisi Hutchinson'dan S-400 açıklaması

TÜRKİYE'nin geçtiğimiz aylarda Sinop'ta testlerini yaptığı S-400'lerle ilgili ABD'den açıklama geldi. ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson, "Bu savunma sistemini devreye almadan önce Türkiye'nin bunun sonuçlarını anlayacağını umuyoruz. ' dedi.

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Türkiye ile ABD arasında yaşanan Rus S-400’leri krizinde tansiyon düşmüyor. ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson, Washington'un Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri konusundaki tutumunu değiştireceğini umduğunu açıkladı.

Sinop’taki S-400 atış testlerinin ardından ABD ile Türkiye arasındaki gerilim arttı.

S-400’lerin ABD ile Türkiye arasındaki “ana rahatsızlık faktörü” olduğuna dikkat çeken Hutchinson, şu ifadeleri kullandı:

"Bu savunma sistemini devreye almadan önce Türkiye'nin bunun sonuçlarını anlayacağını umuyoruz. Türkiye'nin bunun üzerine düşüneceğini ve hata sonucu aldıkları bu kararı geri çekeceklerini umuyoruz."

ABD ile S-400 gerilimi

Türkiye ABD'den satın almak istediği ve diğer ülkelerden de talepte bulunduğu halde kimsenin vermediği hava savunma sistemi alımı için Rusya ile anlaşmış, S-400'leri satın almıştı.

16 Ekim'de ilk test

S-400'leri 16 Ekim'de ilk kez test eden Türkiye'ye ABD'den tepkiler gelmiş bu bağlamda yaptırım talebinde bulunulmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımıyla ilgili olarak yaptırımları 'kesin olarak düşündüklerini' açıklamıştı.