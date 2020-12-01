Meral Akşener her şeyi konuştu 'Türk ordusu satıldı'yı konuşamadı! İYİ Parti neden suskun?

İYİ Parti ve Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı ortağının imza attığı "Türk Ordusu Satıldı" skandalı için suskunluğa büründü. Akşener bugün Meclis'te her şeyi konuştu bir tek Millet İttifakı ortağının imza attığı büyük skandalı konuşmadı/konuşamadı...

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Siyaset kulislerinde "Millet İttifakı ortakları CHP ile İYİ Parti arasında "Türk Ordusu satıldı" ittifakı mı kuruldu?" sorusuna cevap aranıyor. CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın çirkin iftirasıyla ölgili özellikle milliyetçi tabana hitap eden İYİ Parti'nin suskunluğa bürünmesi dikkat çekti.

İYİ Parti'deki "Türk ordusu satıldı" suskunluğuna bugün TBMM'de İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Meral Akşener de katıldı. Akşener, grup toplantısı boyunca CHP'li milletvekilinin imza attığı skandalla ilgili tek kelime etmedi...

Akşener bugünkü grup konuşmasında, Katar'la yapılan anlaşmalara verdi veriştirdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a demediğini bırakmadı...

Vatandaşa şirin görünmek için ekonomik gerçekleri gözardı edip, onbinlerce işçinin işsiz kalmasına neden olacak asgari ücret teklifini açıkladı..

Koronavirüs önlemlerini eleştirip 14 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini istedi...

Ancak siyaset gündeminin ilk sırasında yer alan CHP'li Başarır'ın "Türk ordusu satıldı" iftirası için ağzını bile açmadı..

Ne oldu da Akşener gibi milliyetçi kesime oynayan bir lider bu skandal konusunda suskun kalmayı tercih etti?..

Millet İttifakı ortağını üzmemek için milleti üzmek mi tercih edildi?...

Meral Akşener ve İYİ Parti'nin bu konuda daha ne kadar suskun kalmayı sürdüreceği merak ediliyor...