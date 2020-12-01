Paula Dapena'dan Maradona'ya olay protesto: Ölüm tehditeri alıyorum

İspanya 3. Ligi'nde Viajes Interrías FF takımının formasını giyen Paula Dapena, Maradona'yı saygı duruşu sırasında yere oturarak protesto etti. Paula Dapena, bu hareketinin ardından ölüm tehditleri almaya başladı.

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Futbol dünyası 25 Kasım'da hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'nın yasını tutmaya devam ederken İspanya'dan efsane isme protesto geldi.

Tüm liglerde efsane Maradona'nın ölümü sebebiyle maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuluyordu. Ancak İspanya'da bir kadın futbolcu, maç öncesi yapılan saygı duruşuna katılmayarak dünyanın gündemine oturdu.

Saygı duruşunda yere oturdu

İspanya 3. Ligi'nde Viajes Interrías FF takımının formasını giyen Paula Dapena, Maradona'yı saygı duruşu sırasında yere oturarak protesto etti. Paula Dapena, bu hareketinin ardından büyük tepki gördü.

"Takım arkadaşlarım bana bakıp güldüler''

24 yaşındaki Dapena, dünyanın gündemine oturan protestosunu maç sonrası şu şekilde açıkladı: "Takım arkadaşlarım bana bakıp güldüler, çünkü saygı duruşunda bulunmayacağımı biliyorlardı. Birkaç gün önce Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde böyle bir şey yapılmadı.

''İstismarcı için de durmaya niyetim yok''

Eğer kurbanlar için saygı duruşunda durulmadıysa bir istismarcı için de durmaya niyetim yok. Bir tecavüzcü, pedofil ve istismarcı için saygı duruşunda bulunmayı reddettim. Futbolcu olmak için Maradona'nın sahip olduğunu bildiğimiz muhteşem yeteneklerin ötesinde değerleriniz olması gerekiyor.

Ölüm tehditleri alıyor

Dapena bu protestosunun ardından kendisinin ve takım arkadaşlarının ölüm tehditleri aldığını da açıkladı. 24 yaşındaki futbolcu, "Sosyal medyada ben ve takım arkadaşlarım taciz ediliyoruz. Ayrıca ölüm tehditleri ve 'Ev adresinizi bulup bacaklarınızı kıracağız' şeklinde mesajlar da aldık" ifadelerini kullandı.