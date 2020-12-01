Kreşler ve anaokulları kapandı mı özel kreşlerin durumu yeni haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan koronavirüs vakalarının adından yeni tedbir ve yasakları açıkladı. Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir açıklaması yapan Erdoğan velilerin kafasını karıştırdı. Peki özel kreşler ya da anaokulları da kapatılacak mı?

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Ülkemizde son bir ayda üç katına çıkan koronavirüs vakalarının ardından yeni tedbir ve yasaklar hayata geçirildi, son yasakları Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında halka duyurdu. Açıklamasında anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir diyen Erdoğan'ın bu cümlesi birçok veli ve okulun kafasını karıştırdı. Haftasonu Ankara ve istanbul'da devlete bağlı olan anaokulları uzaktan eğitime geçmişti. Peki şimdi yasakla birlikte özel kreş ve anaokulları da kapandı mı?

Bu konuda henüz resmi bir açıklama yok fakat twitter hesabından Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştüğünü söyleyen Candaş Tolga Işık şöyle yazdı;

Az önce milli eğitim bakanlığı yetkilileriyle konuştum,

✅Resmi, aile bakanlığı ve özeller de dahil tüm kreşler açık

İşte bugünden itibaren hayata geçirilen yeni yasaklar...

- Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Üretim tedarik lojistik sağlık tarım orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.

- Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.

- Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.

- 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.

- Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.

- Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.

- Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.

- Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.

- AVM girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.

- Kalabalık caddeler ile meydana girebilecek kişi sayısı Umimi Hıfzısıhha kurulu ile sınırlandırılabilecektir.

- 50 kişiden fazla olan işyerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı bir şekilde denetlenecektir.

Bu hususlarla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgede yayınlanacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.h