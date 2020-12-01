Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya çıkışı! Sınırsız özgürlük olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Word Forum'a videomesajla hitap etti. Son yıllarda sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşması ile sorunlar yaşandığını söyleyen Erdoğan, "Sınırsız özgürlük' başlığıyla denetimsiz bir alan oluşturularak mağduriyetlere sebebiyet veriliyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT WORLD Forum’a video konferans ile katıldı. "Sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilci bulundurma zorunluluğu getirdik. Özgürlük-güvenlik dengesiyle hareket ettik. Vatandaşlarımızı, çocuklarımızı korumayı amaçlıyoruz." diyen Erdoğan, "Hiçbir şirket hukukun üstünde değildir." ifadelerini kullandı. Uluslararası medyayı eleştiren ve "Avrupa’daki olaylarda üç maymunu oynadılar" diyen Erdoğan, "Hemen her gün şahsımı hedef alan iğrenç manşetleri ise burada söyleme gereği dahi duymuyorum. Bu tarafgirliğe aşinalık kazanmış birisi olarak, bizi asıl üzen, rencide eden kutsallarımıza yönelik saldırılardır." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

- Bir süredir yükselmekte olan yeni medya araçları salgının ortaya çıkardığı tabloda daha da yaygınlık kazandı. Basında da dijitalleşme öne çıkmaya başladı.

- Geleneksel medyanın etkisini yitirdiğini söyleyemeyiz.

- Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir.

- Dijitalleşme, özgürlüğün alanını genişletirken yeni adaletsizliklere, haksızlıklara, yeni ötekileştirmelere yol açmamalıdır.

- Sosyal medya platformlarının kullanımının yaygınlaşmasıyla bu konuda çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Sınırsız özgürlük başlığı altında denetimsiz bir alan oluşturularak yeni mağduriyetlerin oluşmasına sebebiyet veriyor.

- Siber zorbalık başta olmak üzere psikolojik ve sosyal sorunlara kapı aralıyor. Mağdurlar çoğu zaman şikayetlerini ulaştırabilecekleri muhatap ya da hukuki mecra bulamıyor.

- Devletlerin vatandaşlarını korumak için attığı iyi niyetli adımlar özgürlüklere müdahale parantezine alınıp akim bırakılmaya çalışılıyor.

- Bu süredeki sorunları dile getiriyor kimsenin hukukun üstünde olmadığını söylüyoruz.

- Sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilci bulundurma zorunluluğu getirdik. Özgürlük-güvenlik dengesiyle hareket ettik. Vatandaşlarımızı, çocuklarımızı korumayı amaçlıyoruz.

- Temennimiz kendilerini hukukun dışında gören bu kurumların ülkemizin iyi niyetli çabalarına destek vermesidir. Aksi takdirde Türkiye her şart altında vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecektir.

- Hiçbir şirket hukukun üstünde değildir.

Asıl bizi üzen kutsallarımıza saldırılar

- (Uluslararası medya) Avrupa’daki olaylarda üç maymunu oynadılar. Fransa'nın medyaya ablukası karşısında eleştirel tek cümle kurmadılar.

- Medya organlarının İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması, gerçekten utanç vericidir.

- Gezi sürecinde haksızlığa maruz kaldık. Batı basını Fransa'daki şiddeti görmedi.

- Hemen her gün şahsımı hedef alan iğrenç manşetleri ise burada söyleme gereği dahi duymuyorum.

- Bu tarafgirliğe aşinalık kazanmış birisi olarak, bizi asıl üzen, rencide eden kutsallarımıza yönelik saldırılardır.

- Medya organlarının İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması gerçekten utanç vericidir. Bu nobran tavra 'dur' denilmezse bunun acısını Avrupa ile birlikte tüm insanlık çekecektir.

- Özü sözü insan felsefesiyle dünyaya açılan kapımız TRT ve TRT WORLD'e önemli görevler düşüyor. Uluslararası medyanın tekdüzeleştiği günümüzde, TRT WORLD haksızlıklara karşı haklının, zalimlere karşı mazlumun, adaletsizliklere karşı adaletin sesi oluyor."