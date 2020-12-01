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İstanbul'da kamu sektörüne mesai düzenlemesi! Vali Yerlikaya duyurdu

İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla; yarından itibaren mesai saatleri 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak düzenlendi.

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Corona virüste yeni önlemler kapsamında İstanbul'da mesai saatlerinde bir düzenlemeye gidildi. Düzenlemenin detaylarını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu. 

Buna göre Vali Yerlikaya, ''İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla; 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri: 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır'' ifadelerine yer verdi. 

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