HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Destek yok yasak var

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında yeni yasaklara ilişkin konuştu ve bu yasakların sürdürülebilir yapısının olmadığını iddia etti. "İktidarın açıklamasında yasak var destek yok." ifadelerini kullanan Sancar, açıklanan ölüm rakamlarına da inanmadıklarını belirtti.

Dün koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar açıklandı. Buna göre hafta içi 21.00'den itibaren ve hafta sonu tam gün kısıtlama getirildi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında alınan yeni kararları eleştirdi. "Bu yasakların mantığı olur. Bu yasakların sürdürülebilir yapısı olur." ifadelerini kullanan Sancar, insanların yaşamlarını devam ettirebilmesi için destek verilmesi gerektiğini söyledi. Sancar şu ifadeleri kullandı:

Şimdi pandemide 8 ayı sildiler yeni rakamları açıklıyorlar. Türkiye'de vaka 30 binin üzerine çıkmış durumda. Türkiye bu rakamlarla üçüncü sıraya yükseldi. Bir yalanı bir kez pazarlayabilirsiniz. Üçüncü kerede kimse size inanmaz.

"Açıklanandan daha fazla"

Günlük vaka sayısında Türkiye dünya birincisi. Belki açıklanandan daha fazla. Açıklanan bile tablonun vahim olduğunu gösteriyor. Bu yalanın faturası halkın sağlığıdır. İnsanların ortada bir şey yokmuş gibi davranmaya itilmesidir. Tedbir alınmıyor destek yok. İnsan sağlığı tehlike altına giriyor. Ölüm rakamlarına inanmıyoruz. Daha fazla olduğunu belediye başkanları paylaşıyor. Bu basit yalan değil. Bu insanların hayatına mal olan yalan. Bunun karşılığı olmayacak mı? Sorumluğu bakanın üzerine atarak durum aklayabilecekler mi? Özür erdemdir, sorumluluk özürle ortadan kalkmaz. Sorumluluğun yolunu açar. Hepsi normal şartlarda olağan ortamlarda, geçerlidir ama çıkın Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere herkesten özür dileyin ama bu sorumluluğunuz ortadan kalkmaz. Biz hesap vermeniz için siyaseten ve hukuken mücadelemizi yürüteceğiz.

"Destek yok yasak var"

Pandemi ile ilgili tedbirler kapsamında açıklama yapıldı. Yasaklar geldi. Bu yasakların mantığı olur. Bu yasakların sürdürülebilir yapısı olur. Yasak açıklanırken destek es geçiriliyor. Destek yok yasak var. İnsanların yaşamlarını nasıl devam ettirecekleri konusunda destek verilmelidir. İktidarın açıklamasında yasak var destek yok. Halk ekonominin çarkları içinde ezilsin diye kaderine terk ediliyor. Halka aşağılayıcı yaklaşım gösteren iktidarla mücadele aynı zamanda ahlak ve insanlık mücadelesidir.

"Tarihin çöplüğüne gittiler"

Kürt sorunu yoktur diyorlar. Emin olun Kürt de yoktur diyecekler. Tarihi varlıklarını kayyımlar eli ile talan ediyorlar. Kürt sorunu budur. Kürdün hakkını inkar etmektir. Kürt sorunu vardır ve müzakere ile çözülür. Nasıl bu kadar göremezler ki gerçeği? Savaştan medet uman iktidarlar çözüldü. Bu iktidarların başını çeken partiler tarihin çöplüğüne gittiler.

"İktidar bütçeyi halktan kaçırıyor"

Bütçe görüşmeleri boyunca bütçenin savaşa, ranta ve yandaşa göre hazırlandığını arkadaşlarımız ortaya koydu. Biz halk için bütçe istiyoruz. 2021 yılı bütçesinin en önemli özelliği yine şeffaflıktan uzak şekilde hazırlanıp tartışılmasıdır. Bütçe halkın her alanını ilgilendirir. İktidar bütçeyi halktan kaçırıyor. Katmerli vergilerle her şey halkın sırtına yüklenmiştir. Neler talep ettik? Emeklilikte yaşa takılan insanlarımızın hakkını teslim etmek için 30 milyar gerekiyor. Bunun için önerge verdik reddedildi. Binaların güvenlikli hale getirilmesi için önerimiz reddedildi. Her haneye ihtiyaç sınırına kadar elektrik ve doğalgaz verelim dedik bunu da kabul etmediler. Kredi Borçlar Kurumu'na borçlu gençlerimizin borçlarının silinmesi için kaynak 10 milyardı. Bu reddedildi. Her seçim meydanlarda 3600 ek gösterge sözü veriyorlar. Biz dedik bunun için kaynak 10 milyar bunu ayıralım dedik 'hayır' denildi. Öğretmenlerin atanması için gereken 20 milyar. Bunu da kabul etmediler. Önümüzdeki günlerde yakıcı konu haline gelecek. Pandemide aşı meselesi. Aşının herkese ücretsiz yapılması için tahsis yapılmasını önerdik. 15 milyar TL. Bunu kabul etmediler.

"Tek dertleri kendilerini korumak"

En son Katar'a Borsa İstanbul'un hissesini sattılar. Bunu halktan saklayarak yapıyorlar. Bu ülkenin kaynaklarının başına Katar kayyımı gelmiş. İktidar bunu yapmış. İktidarın tek derdi kendi varlığını korumak. Katar sermayesine ihtiyaçları var.