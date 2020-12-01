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Irak gazetesi terör örgütü PKK'ya bağlı 1000 silahlı kişinin Sincar'a girdiğini iddia etti

Anadolu Ajansı

Irak'ta günlük el-Meda Gazetesi, terör örgütü PKK'ya bağlı silahlı kişilerin, Suriye'den Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesine giriş yaptığını öne sürdü. 

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Irak'ta günlük yayın yapan el-Meda Gazetesi'nin haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen kaynak, "PKK, 4 ila 5 karargahı güvenlik güçlerine teslim etti. Bu da tamamen çekilmesini gerektiren anlaşmaya aykırıdır." dedi.

PKK'nın Sincar'dan çekilme niyetinin olmadığını anlatan kaynak, terör örgütünün Sincar Anlaşması'nı kınamak için parayla insan örgütleyip gösteri yaptırdığını da kaydetti.

Gazeteye konuşan kaynak, "PKK, Sincar'da örgüte üye olup talimatlarını yerine getirenlere aylık 400 dolar ve bu üyelerin aile fertlerine 100'er dolar para veriyor." ifadelerini kullanarak, iddiasını şöyle sürdürdü:

"Irak Federal Polisi Teşkilatı'nın Sincar'daki güvenliği sağlayacağının duyurulmasından sonra PKK'ya bağlı her gün 100 ila 200 silahlı kişi Suriye'den Sincar'a giriş yapıyor. Şu ana kadar 1000 kişi Suriye sınırını aşarak bölgeye girmiş durumda."

Kaynak, söz konusu durumun "PKK'nın çekilme değil, savaşmaya başlayacağı" anlamı taşıdığını savundu.

Bağdat ve Erbil arasında 1 Ekim’de terör örgütü PKK’nın ilçeden çıkarılmasını da içeren Sincar Anlaşması imzalanmıştı.

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