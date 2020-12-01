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İran meclisi, ülkedeki nükleer faaliyetlerin hızlandırılması tasarısını kabul etti

İRAN Meclisi, nükleer faaliyetlerin hızlandırılmasını öngören tasarıyı kabul etti. Ancak tasarının yasalaşması için Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden de nihai onay alınması gerekiyor.

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İran devlet televizyonunun haberine göre, 'Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı' adı verilen tasarının ana hatları, 290 kişilik mecliste 251 oyla kabul edildi.

Zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artıracak

Mecliste kabul edilen tasarının Anayasayı Koruyucular Konseyi'nde nihai onayı alıp yasalaşması halinde İran Atom Enerjisi Kurumu, uranyumu en az yüzde 20 oranında zenginleştirmeye başlayacak ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artıracak.

Ek Protokol'den ayrılma çağrısı

Tasarı ayrıca, nükleer anlaşma taraflarının, tasarının nihai onayını müteakip iki ay içinde İran'ın bankacılık ilişkilerini ve petrol ihracatını normale döndürecek adımlar atmaması halinde, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uygulanan Ek Protokol'den ayrılma çağrısında bulunuyor.

Denetlemelere izin vermişti

İran, Ek Protokol uyarınca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin İran'ın nükleer tesislerini istedikleri anda aniden denetlemelerine izin vermişti. Tahran yönetiminin Ek Protokol'den çekilmesi, UAEA müfettişlerinin denetimlerinin sınırlandırılacağı anlamına geliyor.

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