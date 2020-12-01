CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 'ordu satıldı' sözüyle ilgili yeni açıklama: İftira atıldı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, canlı yayında söylediği "devletin ordusu Katar'a satıldı" sözleriyle ilgili eleştirilere "Mehmetçikle ilgili televizyondaki söylemlerim çok net. Bu iftirayı atanları önce halka, sonra Allah’a havale ediyorum” diye yanıt verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, büyük tartışmalara yol açan "Ordu satılmış" sözleriyle ilgili konuştu.

Milletvekili Başarır, CHP Meclis Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

İftira atılmış!

Başarır, bir televizyon programında sarf ettiği, “Devletin ordusu Katar’a satılmış” sözlerine büyük tepkiler geldiğinin hatırlatılması üzerine, “Söylenecek her şey söylendi. Parti sözcümüz her şeyi söyledi, ben de her şeyi söyledim. Söyleyecek hiç bir sözüm yok. Ordumla, Mehmetçikle ilgili televizyondaki söylemlerim çok net. Bu iftirayı atanları önce halka, sonra Allah’a havale ediyorum” dedi.

İşte CHP'li vekilin Habertürk ekranlarında tepki çeken sözleri