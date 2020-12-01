BIST 1.307
DOLAR 7,85
EURO 9,40
ALTIN 455,09
HABER /  YEREL

Muğla'da ele geçirildi! 300 bin euroya satmaya çalıştılar

İhlas Haber Ajansı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, ceylan derisi üzerine yazılmış altın varaklı bin yıllık Tevrat’ı satmaya çalışan 2 kişi, jandarma sivil istihbarat ekiplerince yakalandı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ile Eşen Karakol Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Kumluova Mahallesi'nde ikamet eden K.A.'nın, elinde tarihi eser niteliği taşıyan Tevrat olduğu bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Jandarma Sivil İstihbarat, şüpheli ile yaptıkları görüşmede, ceylan derisi üzerine yazılı altın varaklı bin yıllık Tevrat için 300 bin euroya pazarlık yaptı. Pazarlık sonrası buluşan sivil ekipler ile K.A. alışveriş öncesi çevrede güvenlik önlemi aldılar. Kumluova Mahallesi'ndeki buluşma sonrası alışveriş gerçekleşirken K.A. suçüstü yapıldı.


Bin yıllık olduğu tahmin ediliyor
Şüphelinin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonrası K.A. ile birlikte M.E. gözaltına alındı. Bin yıllık olduğu tahmin edilen altın varaklı Tevrat, Fethiye Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Piyasada yok satıyor! Koronavirüsten kaçmak isteyen bu karışıma koşuyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Muhittin Böcek: Hayatımın en anlamlı 'merhaba'sıyla sizleri selamlıyorum
Gaziantep'de iş yerinde kendini astı! Bıraktığı not yürek burktu
Gaziantep'te 17 yıl sonra tesadüfen memur olduğunu öğrendi! Mahkeme kararıyla şok oldu
Sputnik V aşısı olan 20 kişi koronavirüse yakalandı
İstanbul'da kamu sektörüne mesai düzenlemesi! Vali Yerlikaya duyurdu
İstanbul'da kasımda yıllık enflasyon yüzde 14.07 olarak gerçekleşti
ÖNCEKİ HABERLER
Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra öğrendi! Ela Gülsen'in başvurusuna AYM'den ret
İran meclisi, ülkedeki nükleer faaliyetlerin hızlandırılması tasarısını kabul etti
Irak gazetesi terör örgütü PKK'ya bağlı 1000 silahlı kişinin Sincar'a girdiğini iddia etti
Açık lise sınavları iptal mi oldu son haber AÖL sınavları ne zaman?
UEFA Yılın 11'i adayları açıklandı
Kreşler ve anaokulları kapandı mı özel kreşlerin durumu yeni haber
Yorumlar