Piyasada yok satıyor! Koronavirüsten kaçmak isteyen bu karışıma koşuyor

Yağı üretiliyor: Yıllardan beri bu karşımı sattıklarını belitten Mindivanlı "Bu sene şöyle bir şey oldu; akciğer ve zatürre ile ilgili büyük bir virüs var tüm dünyada. Bunun için Udi Hindi ortaya çıktı. Udi Hindiyi biz zaten yıllardan beri satıyorduk. Udi hindinin yağını üretiyoruz artık. Bütün aktarlar bu karışımı biliyor. Udi hindi, saf zeytin yağı, bal, zencefil, tarçın ve limon karışımından yapılan bir karışım. " diye konuştu.