BIST 1.307
DOLAR 7,85
EURO 9,40
ALTIN 455,09
HABER /  GALATASARAY

Galatasaray'a 4 futbolcudan iyi haber

Galatasaray Kulübü, korona virüs testleri pozitif çıkan beş oyuncudan dördünün yeni testlerinin ikişer kez negatif çıktığını açıkladı. Hatayspor maçı öncesi yapılacak rutin testlerin de negatif çıkması halinde bu oyuncuların maç kadrosunda bulunmalarının önünde bir engel kalmayacağını vurgulandı.

Abone ol

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana dinamik ısınma ile başlandı. Daha sonra pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde sınırlı alanda pas oyunları oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Lige verilen arada yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncudan dördünün, gerekli izolasyon ve tedavi sürecinin ardından gerçekleştirilen testleri ikişer kez negatif sonuçlandı. Bu oyuncular, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilgili protokolü çerçevesinde bireysel idmanlara başlarken, oyuncuların cumartesi günü oynanacak lig müsabakasından iki gün önce yapılacak rutin testlerinin negatif çıkması halinde maç kadrosunda bulunmalarının önünde bir engel kalmadığı bildirildi.

Oyunculardan biri ise gerekli izolasyon ve tedavi süresi sonrası gerçekleştirilen testlerinde negatif netice elde etmesine rağmen, arada 25 Kasım Çarşamba günü yapılan bir testinde pozitif sonuca rastlanıldığı için, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilgili protokolü gereği 5 Aralık Cumartesi gününe dek takım antrenmanlarında, 9 Aralık Çarşamba gününe dek ise müsabakalarda yer alamayacak.

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li Ali Mahir Başarır'dan 'ordu satıldı' sözüyle ilgili yeni açıklama: İftira atıldı
Böyle anne olmaz olsun! Kartal'da 1 buçuk yaşındaki bebeğe alkol içirip paylaştı
Muhittin Böcek: Hayatımın en anlamlı 'merhaba'sıyla sizleri selamlıyorum
Gaziantep'de iş yerinde kendini astı! Bıraktığı not yürek burktu
Gaziantep'te 17 yıl sonra tesadüfen memur olduğunu öğrendi! Mahkeme kararıyla şok oldu
Sputnik V aşısı olan 20 kişi koronavirüse yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da ele geçirildi! 300 bin euroya satmaya çalıştılar
Devlet memurluğuna atandığını 17 yıl sonra öğrendi! Ela Gülsen'in başvurusuna AYM'den ret
İran meclisi, ülkedeki nükleer faaliyetlerin hızlandırılması tasarısını kabul etti
Irak gazetesi terör örgütü PKK'ya bağlı 1000 silahlı kişinin Sincar'a girdiğini iddia etti
Açık lise sınavları iptal mi oldu son haber AÖL sınavları ne zaman?
AÖL sınavı iptal mi oldu MEB açık lise sınavları ne zaman?
Yorumlar