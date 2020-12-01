Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e bombardıman: Kimsin lan sen!

Ahmet Çakar, “Rıdvan Dilmen güçlü gözükmek için sürekli Cumhurbaşkanımızın adını kullanıyor. Bunu neden yapıyorsun?” ifadelerini kullandı.

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Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' programında Rıdvan Dilmen'e ateş püskürdü.

Fenerbahçe, Beşiktaş'a 4-3 yenildiği maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun MHK tarafından değiştirileceğini iddia eden Çakar, ''Fenerbahçe'nin son 8 haftasına bakıyorum bütün kritik kararlarda Fenerbahçe'nin aleyhine veriliyor kararlar." dedi.

''Sürekli Cumhurbaşkanımızın adını kullanıyor''

MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı Rıdvan Dilmen'in getirdiği şeklinde kamuoyunda bir algının oluştuğunu belirten Çakar, ''Serdar Tatlı'yı Rıdvan getirdi diyen ben değilim, insanlar bunu söylüyor. Rıdvan Dilmen güçlü gözükmek için sürekli Cumhurbaşkanımızın adını kullanıyor. Bunu neden yapıyorsun?.'' ifadelerini kullandı.

''Kimsin lan sen?''

Ahmet Çakar, futbolda temiz eller operasyonu adı altında spor medyasında birkaç kişiyi bombalayan Rıdvan Dilmen hakkında şu ifadeleri kullandı; ''Benim arkadaşlarıma ülkeyi terket diyemezsin! Kimsin lan sen? Benim arkadaşlarıma dokunan yılanın ben amcasıyım. Daha durun daha yeni başladım bu daha fragman devamı reklamlardan sonra.''