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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Şanlıurfa'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG adına Suriye'den Türkiye'ye yapılan yasa dışı geçişleri organize ettiği, silah, patlayıcı madde, mühimmat gibi malzemeleri temin ettiği belirlenen şüpheliyi takibe aldı.

Ekipler, bu kişinin Interpol tarafından kırmızı bültenle ve Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Mahkemesi ile İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan M.Ş.K. olduğunu tespit etti.    

Ceylanpınar'ın kırsal mahallesine terör ve istihbarat ekiplerince düzenlenen operasyonla M.Ş.K. gözaltına alındı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist tutuklandı. 

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